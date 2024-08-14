Отправлено: - 08:54

saba:

Нет я не против, хорошо, конечно! Только сразу вызывает сомнения правовая сторона дела! Помнится, когда только начиналась реформа ЖКХ власти нам говорили, это теперь ваша частная собственность, делайте спецсчет на капремонт и ремонтируйте сами.

Цитата:О чём вы? понаехавшие в баню не ходят..экономят деньги..а тут на ремонт, лучше лишний пузырёк раздавят. К стати о бане..в пору русскую баню переименовывать в Казахскую баню!