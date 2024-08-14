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Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49860
Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
Отправлено: 14.08.24 - 20:04
Подряд на ремонт 57 домов поделили несколько фирм. Планируется, что начавшиеся в августе работы завершат к октябрю. Поэтому пока критиковать подрядчиков не за что. Но вопросы к ним все же у главы города есть.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10828
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 14.08.24 - 20:04
**в августе работы авершат**--- Ну научите проверят сразу !!! Ввел цитату , и сразу красным подчеркнуто.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 291
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 14.08.24 - 20:29
Компетентность акима города заключается в том, чтобы самому реально посмотреть каждый проект в присутствии депутатов городского, областного маслихатов, которые представляют интересы населения региона и каждому подрядчику в договорах подряда указал на все условия проведения работ и сроки! Тем самым нести полную ответственность как Заказчик за свой счет, а не за счет бюджета! При нарушении сроков или качества произведенных услуг, в договорах подряда надо указать о взимании неустойки в размере 20 % от общей стоимости подряда!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1478
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 14.08.24 - 21:01
Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Алиаскаров уточнил, что три стороны дома облицуют, а внутреннюю только штукатурят и красят. Почему так? - Потому что три стороны выходят на центральную улицу, - добавил Жундубаев. - А внутреннюю сторону должны делать сами жильцы. Тем более, что мы внутреннюю сторону штукатурим. Это тоже ремонт.
.....я бы отмазался по другому ну типа это наше ноу хау....Костанайский дизайн
.....я бы отмазался по другому ну типа это наше ноу хау....Костанайский дизайн
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 159
Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
Отправлено: 15.08.24 - 03:01
что три стороны дома облицуют, а внутреннюю только штукатурят и красят. Почему так? - Потому что три стороны выходят на центральную улицу,... такое Чудо-юдо я в Астане видел в 2004 году.. фасад зданий в идеале, а внутрь двора.. ооо.. стекла разбиты, везде мусор.. показуха!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5624
Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
Отправлено: 15.08.24 - 05:47
Честно говоря я запутался, это частные дома или государственные? Обязано ли государство в лице акимата делать такой ремонт ? Нет я не против, хорошо, конечно! Только сразу вызывает сомнения правовая сторона дела! Помнится, когда только начиналась реформа ЖКХ власти нам говорили, это теперь ваша частная собственность, делайте спецсчет на капремонт и ремонтируйте сами. Мы например за свой счёт делали ремонт кровли, оказывается можно было потерпеть и на халяву отремонтировать! Тем более дом наш уж куда ,как центрее, прямо возле Драмтеатра стоит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1952
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 15.08.24 - 08:50
Цитата:
..и кто тут виноват? жильцы! понаехали, загадили...и ещё хотят что бы кто то за них убирал...
Неравнодушный гражданин:
а внутрь двора.. ооо.. стекла разбиты, везде мусор..
а внутрь двора.. ооо.. стекла разбиты, везде мусор..
..и кто тут виноват? жильцы! понаехали, загадили...и ещё хотят что бы кто то за них убирал...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1952
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 15.08.24 - 08:54
Цитата:
О чём вы? понаехавшие в баню не ходят..экономят деньги..а тут на ремонт, лучше лишний пузырёк раздавят. К стати о бане..в пору русскую баню переименовывать в Казахскую баню!
saba:
Нет я не против, хорошо, конечно! Только сразу вызывает сомнения правовая сторона дела! Помнится, когда только начиналась реформа ЖКХ власти нам говорили, это теперь ваша частная собственность, делайте спецсчет на капремонт и ремонтируйте сами.
Нет я не против, хорошо, конечно! Только сразу вызывает сомнения правовая сторона дела! Помнится, когда только начиналась реформа ЖКХ власти нам говорили, это теперь ваша частная собственность, делайте спецсчет на капремонт и ремонтируйте сами.
О чём вы? понаехавшие в баню не ходят..экономят деньги..а тут на ремонт, лучше лишний пузырёк раздавят. К стати о бане..в пору русскую баню переименовывать в Казахскую баню!
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