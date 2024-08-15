Цитата:
maxsaf:
Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький
Пусть возмущаются
Повозмущаются и успокоятся как всегда) как и ты успокоился же)
А я свою позицию уже обозначил
Не должно быть разделения на языковые группы
Должны все вместе учится
Цитата:
maxsaf:
Ну так узнай сначала, а потом говори
Узнали
Ты скакал всё-таки)Цитата:
Гога:
Да не будет ,в другую уйдет тему
Зачем? Если я могу и по этой теме кого надо разнести Цитата:
Гога:
-Или опять включить - моя твоя не понимай
Ты меня с кем-то перепутал я смотрю Цитата:
ACROS:
Да, обосрался ваш Путин
Цитата дня) Цитата:
Vit:
Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс.
А зачем тогда российские войска окапывают Курск? Цитата:
saba:
Мы Виталий хоть и нацпатриоты
Я не нацпатриот
Вообще не нац)
Нигде не выступал с позиции национализма обиляя одну нацию в ущерб другим
Я интернационалист
Ненавижу всех одинаково)))