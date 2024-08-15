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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 07:59
#10561
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Цитата:
saba: В этом мааленькое различие между zетниками и нацпатриотами .
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,

[Исправлено: Vit, 15.08.2024 - 08:38]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:19
#10562
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Цитата:
saba:
Чего я тоже не понимаю, того кудахтанья, которое сейчас развернулось вокруг срочников в России и в либеральной оппозиционной прессе за рубежом

Срочники не должны идти на фронт. Это однозначно. Потомучто со стороны Украины ребят готовили много лет плюс наёмники. Дети 18 летние неподготовленые сразу погибнут. Поэтому только профи. Пятнашки, Ахмат, Вагнер, и тд. Идёт война на профессиональном уровне.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:54
#10563
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Цитата:
maxsaf:
Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький

Пусть возмущаются
Повозмущаются и успокоятся как всегда) как и ты успокоился же)
А я свою позицию уже обозначил
Не должно быть разделения на языковые группы
Должны все вместе учится
Цитата:
maxsaf:
Ну так узнай сначала, а потом говори

Узнали
Ты скакал всё-таки)Цитата:
Гога:
Да не будет ,в другую уйдет тему

Зачем? Если я могу и по этой теме кого надо разнести Цитата:
Гога:
-Или опять включить - моя твоя не понимай

Ты меня с кем-то перепутал я смотрю Цитата:
ACROS:
Да, обосрался ваш Путин

Цитата дня) Цитата:
Vit:
Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс.

А зачем тогда российские войска окапывают Курск? Цитата:
saba:
Мы Виталий хоть и нацпатриоты

Я не нацпатриот
Вообще не нац)
Нигде не выступал с позиции национализма обиляя одну нацию в ущерб другим
Я интернационалист
Ненавижу всех одинаково)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:56
#10564
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Цитата:
Vit:
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,

Ага
Зет патриот всегда хочет русского мира
Поэтому он по всем параметрам нацист
Цитата:
Vit:
Поэтому только профи

Которых нет
Всех убили
Поэтому Виталя только срочники остались
Вперёд и с песней на фронт

Вот сейчас матерям ребят наверно тревожно
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