Отправлено: - 08:54

maxsaf:

Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький

maxsaf:

Ну так узнай сначала, а потом говори

Гога:

Да не будет ,в другую уйдет тему

Гога:

-Или опять включить - моя твоя не понимай

ACROS:

Да, обосрался ваш Путин

Vit:

Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс.

saba:

Мы Виталий хоть и нацпатриоты

Цитата:Пусть возмущаютсяПовозмущаются и успокоятся как всегда) как и ты успокоился же)А я свою позицию уже обозначилНе должно быть разделения на языковые группыДолжны все вместе учитсяЦитата:УзналиТы скакал всё-таки)Цитата:Зачем? Если я могу и по этой теме кого надо разнести Цитата:Ты меня с кем-то перепутал я смотрю Цитата:Цитата дня) Цитата:А зачем тогда российские войска окапывают Курск? Цитата:Я не нацпатриотВообще не нац)Нигде не выступал с позиции национализма обиляя одну нацию в ущерб другимЯ интернационалистНенавижу всех одинаково)))