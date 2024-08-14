Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?

Отправлено: - 05:47

Честно говоря я запутался, это частные дома или государственные? Обязано ли государство в лице акимата делать такой ремонт ? Нет я не против, хорошо, конечно! Только сразу вызывает сомнения правовая сторона дела! Помнится, когда только начиналась реформа ЖКХ власти нам говорили, это теперь ваша частная собственность, делайте спецсчет на капремонт и ремонтируйте сами. Мы например за свой счёт делали ремонт кровли, оказывается можно было потерпеть и на халяву отремонтировать! Тем более дом наш уж куда ,как центрее, прямо возле Драмтеатра стоит.