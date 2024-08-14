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Нурбанчик:

кого из кумиров из крестьянского русского бунта

Цитата:Да, обосрался ваш Путин: - это надо же так ДОВОЕВАТЬСЯ что за три года "Киева за три дня"- украинские парубки бьют Путина по заднице ГЛУБОКО у него в тылу, Курск называется - скажите - это КАК ТАК надо ВОЕВАТЬ второй армии мира ???И с каких это пор вы ко мне на ты?? Мы что так-близко знакомы??