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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16572
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 21:13
Зетники смотрю любят прикрывать свою позицию тем что они русские а потом уже за войну
И если ты критикуешь зетника ты в первую очередь с какого хера критикуешь русского по их понятиям)
Нет вы в первую очередь за войну а потом уже русские, белорусы, беглые украинцы и остальные
Вас весь мир критикует не по факту национальности а по факту вашей принадлежности к фашизму
И если ты критикуешь зетника ты в первую очередь с какого хера критикуешь русского по их понятиям)
Нет вы в первую очередь за войну а потом уже русские, белорусы, беглые украинцы и остальные
Вас весь мир критикует не по факту национальности а по факту вашей принадлежности к фашизму
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 21:17
Цитата:
Я оскорбляю только тех, кто считает русский народ скотом и гонит на убой, как этих несчастных больных срочников
Гога:
Может хватить уже весь народ оскорблять???
Может хватить уже весь народ оскорблять???
Я оскорбляю только тех, кто считает русский народ скотом и гонит на убой, как этих несчастных больных срочников
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 21:24
Цитата:
[Исправлено: Vit, 14.08.2024 - 21:26]
abaika95: Вы Zетники все для меня одинаковыеВы "Natzратриоты" тоже для меня все одинаковые)
[Исправлено: Vit, 14.08.2024 - 21:26]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 21:26
Цитата:
Кто критикует. Это видно. Те кто продался.
abaika95:
остальные Вас весь мир критикует не по факту
остальные Вас весь мир критикует не по факту
Кто критикует. Это видно. Те кто продался.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 21:43
Цитата:
---*** они там и есть скот?*** ----ты тут весь народ оскорбил !
111:
Я оскорбляю только тех,
Я оскорбляю только тех,
---*** они там и есть скот?*** ----ты тут весь народ оскорбил !
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 23:00
Цитата:
Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький
abaika95:
Так ты хотябы попытайся это сделать
Так ты хотябы попытайся это сделать
Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 23:04
Цитата:
Ну так узнай сначала, а потом говори
abaika95:
Мы не знаем
Мы не знаем
Ну так узнай сначала, а потом говори
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 23:07
Цитата:
--Да не будет ,в другую уйдет тему
maxsaf:
и ты будешь тут отдуваться
и ты будешь тут отдуваться
--Да не будет ,в другую уйдет тему
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 23:08
Цитата:
---Или опять включить - моя твоя не понимай
maxsaf:
и ты будешь тут отдуваться как миленький
и ты будешь тут отдуваться как миленький
---Или опять включить - моя твоя не понимай
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 00:34
Цитата:
Да, обосрался ваш Путин: - это надо же так ДОВОЕВАТЬСЯ что за три года "Киева за три дня"- украинские парубки бьют Путина по заднице ГЛУБОКО у него в тылу, Курск называется - скажите - это КАК ТАК надо ВОЕВАТЬ второй армии мира ???
И с каких это пор вы ко мне на ты?? Мы что так-близко знакомы??
Нурбанчик:
кого из кумиров из крестьянского русского бунта
кого из кумиров из крестьянского русского бунта
Да, обосрался ваш Путин: - это надо же так ДОВОЕВАТЬСЯ что за три года "Киева за три дня"- украинские парубки бьют Путина по заднице ГЛУБОКО у него в тылу, Курск называется - скажите - это КАК ТАК надо ВОЕВАТЬ второй армии мира ???
И с каких это пор вы ко мне на ты?? Мы что так-близко знакомы??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 01:14
Цитата:
Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс. Зацти в две деревни и сказать мы занили пол России. По факту они ещё даже не поняли че такое драться. Теперь теряют армию. Тактика безумца который хочет завоевать РФ. Глупое тактическое решение Зеленского.
ACROS:
Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс. Зацти в две деревни и сказать мы занили пол России. По факту они ещё даже не поняли че такое драться. Теперь теряют армию. Тактика безумца который хочет завоевать РФ. Глупое тактическое решение Зеленского.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 01:48
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 01:51
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 05:34
Цитата:
Мы Виталий хоть и нацпатриоты, и все такие нехорошие, мы не убиваем людей десятками и сотнями тысяч и не поддерживаем тех кто убивает! В этом мааленькое различие между zетниками и нацпатриотами . Понимаешь Виталий когда человек погиб это навсегда, неважно сам он умер или его убили, с ним не поговоришь, не поругаешься и даже не подерешься!
[Исправлено: saba, 15.08.2024 - 06:51]
Vit:
Вы "Natzратриоты" тоже для меня все одинаковые)
Вы "Natzратриоты" тоже для меня все одинаковые)
Мы Виталий хоть и нацпатриоты, и все такие нехорошие, мы не убиваем людей десятками и сотнями тысяч и не поддерживаем тех кто убивает! В этом мааленькое различие между zетниками и нацпатриотами . Понимаешь Виталий когда человек погиб это навсегда, неважно сам он умер или его убили, с ним не поговоришь, не поругаешься и даже не подерешься!
[Исправлено: saba, 15.08.2024 - 06:51]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 06:23
Чего я тоже не понимаю, того кудахтанья, которое сейчас развернулось вокруг срочников в России и в либеральной оппозиционной прессе за рубежом. Ах они не должны были попасть в зону боевых действий! Ах они не обучены!
Вообще то Курская область это уже территория России, то есть та самая Родина которую, давая присягу, ты обязался защищать до последнего вздоха! Так что , ты уже взрослый, ты уже солдат и защитник, не знаю какие могут тут быть дискуссии?
Вообще то Курская область это уже территория России, то есть та самая Родина которую, давая присягу, ты обязался защищать до последнего вздоха! Так что , ты уже взрослый, ты уже солдат и защитник, не знаю какие могут тут быть дискуссии?
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