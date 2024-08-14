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≡ Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49860
Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 14.08.24 - 23:22
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Алжирская спортсменка Иман Хелиф подала иск о кибербуллинге после победы на Олимпийских играх-2024 в Париже. В качестве ответчиков могут быть Илон Маск, Джоан Роулинг и Дональд Трамп. Ранее спортсменка проваливала гендерный тест.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1386
Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 14.08.24 - 23:22
#1
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
159
Re: Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 15.08.24 - 03:03
#2
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