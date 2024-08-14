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≡ Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49860
Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
Отправлено: 14.08.24 - 20:04
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Подряд на ремонт 57 домов поделили несколько фирм. Планируется, что начавшиеся в августе работы завершат к октябрю. Поэтому пока критиковать подрядчиков не за что. Но вопросы к ним все же у главы города есть.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10828
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 14.08.24 - 20:04
#1
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**в августе работы авершат**--- Ну научите проверят сразу !!! Ввел цитату , и сразу красным подчеркнуто.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
291
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 14.08.24 - 20:29
#2
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Компетентность акима города заключается в том, чтобы самому реально посмотреть каждый проект в присутствии депутатов городского, областного маслихатов, которые представляют интересы населения региона и каждому подрядчику в договорах подряда указал на все условия проведения работ и сроки! Тем самым нести полную ответственность как Заказчик за свой счет, а не за счет бюджета! При нарушении сроков или качества произведенных услуг, в договорах подряда надо указать о взимании неустойки в размере 20 % от общей стоимости подряда!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1478
Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...
Отправлено: 14.08.24 - 21:01
#3
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Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Алиаскаров уточнил, что три стороны дома облицуют, а внутреннюю только штукатурят и красят. Почему так? - Потому что три стороны выходят на центральную улицу, - добавил Жундубаев. - А внутреннюю сторону должны делать сами жильцы. Тем более, что мы внутреннюю сторону штукатурим. Это тоже ремонт.
.....я бы отмазался по другому ну типа это наше ноу хау....Костанайский дизайн :-P :-P :-P
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
159
Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
Отправлено: 15.08.24 - 03:01
#4
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что три стороны дома облицуют, а внутреннюю только штукатурят и красят. Почему так? - Потому что три стороны выходят на центральную улицу,... такое Чудо-юдо я в Астане видел в 2004 году.. фасад зданий в идеале, а внутрь двора.. ооо.. стекла разбиты, везде мусор.. показуха!
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