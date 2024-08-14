Re: Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и...

Отправлено: - 20:29

Компетентность акима города заключается в том, чтобы самому реально посмотреть каждый проект в присутствии депутатов городского, областного маслихатов, которые представляют интересы населения региона и каждому подрядчику в договорах подряда указал на все условия проведения работ и сроки! Тем самым нести полную ответственность как Заказчик за свой счет, а не за счет бюджета! При нарушении сроков или качества произведенных услуг, в договорах подряда надо указать о взимании неустойки в размере 20 % от общей стоимости подряда!