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Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
Смотрел аким, смотрели депутаты - Как идет ремонт фасадов и кровли в многоэтажках Костаная?
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