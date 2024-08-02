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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15213
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.08.24 - 18:21
#8836
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Цитата:
Карачун:
Рахмет Но не стоит. Я не журналист). А секрет водоотлива я сразу разгадал) Роется котлован, у них он повсюду вдоль дорог, через каждые 5-10 км. Вода уходит по трубам туда. Ну это очень сложно сделать нашим. Нашим на это надо где то 20 лярдов долларов что б сделать элементарные вещи. :-x
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4017
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.24 - 22:36
#8837
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Vit,ты много где бываешь, много чего по жизни видишь и довольно интересно об этом рассказываешь. И фотки у тебя получаются неплохие.
Не забрасывай Деревеньку! Видно, что-то произошло с Драконом, давно не появлялся
Может, заболел? Вроде бы у него проблемы с сердцем были...
Помоги ему с контентом Деревеньки, пока не прояснится, что происходит :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15213
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.24 - 09:25
#8838
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Цитата:
таноми52:
Спасибо. Я вот думаю тут концлагерь освенцим накидать. Все не как не собирусь. Незнаю че там писать. Впечатление было сильное. Печи, бараки, детские сандали, висилица. Вобщем ужас.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4017
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.24 - 11:56
#8839
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Пиши, что чувствуешь
Мы поймём!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3404
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.08.24 - 22:14
#8840
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Драг, куда пропал?
Для тебя специально, только без обид!

:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4017
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.24 - 19:11
#8841
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Неужели мы потеряли Вика?
Как Алекса...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15213
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 00:52
#8842
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Цитата:
таноми52:
Умер? Тогда ветку надо закрывать. А то придут, скажут мы тут всю жизнь были. И ветка называлась по другому. Пусть Барбара примет решение. Совет. Закрывайте.
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