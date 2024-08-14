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≡ Костанайская теплокомпания "простила" потребителю 45 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49859
Костанайская теплокомпания "простила" потребителю 45 млн тенге
Отправлено: 14.08.24 - 20:13
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Специалисты департамента КРЕМ считают, что в данном случае налицо факт предоставления неравных возможностей потребителям. Ведь обязанность оплачивать коммунальные услуги предусмотрена для всех без исключения.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
291
Re: Костанайская теплокомпания "простила" потребителю...
Отправлено: 14.08.24 - 20:13
#1
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По сути это взятка, если КТЭК "прощает" другому юридическому лицу долг, если по договору услугополучатель обязан платить за услугу! Что в прокуратуре грамотные юристы перевелись или их перевели? Значит строительная компания произвела услугу КТЭК! Этим вопросом должна заняться прокуратура области!
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
153
Костанайская теплокомпания "простила" потребителю 45 млн тенге
Отправлено: 14.08.24 - 22:05
#2
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Юрлицам прощают, физлицам ежегодно повышают тариф. Молодцы. Интересно послушать мнение руководителя КТЭК.
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