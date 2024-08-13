НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49859
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 12:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16572
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 21:19
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
А вот кстати Чичерина хороша! Как музыкант для поздравления города - хороший выбор

У нее одна песня тулула и чё ради одной песни ее звать? Цитата:
vofkakst:
Можно Сплин привезти

Для дня города слишком занудно
Цитата:
saba:
Абайка говорит, почему кого то не пригласили,у кого миллиард просмотров, а аким города говорит пригласили Адама у которого 5 миллиардов просмотров. Почему мы Абайкиного должны смотреть?

А почему мы акимовского должны смотреть?
У Адама в Ютюбе 100 млн просмотров на его одной известной песне
А у Игоря цыбаря 65 млн
При этом Игорь наш Костанайский а Адам хрен пойми каковский
Почему нашего не позвать тогда? Он также знаменит вполне
Профайл
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
919
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 21:52
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У нее одна песня тулула

Вы в корне не правы. Лет так 15 назад я наткнулся на кассету (!) с концертом "Точки" - с полтора десятка клевых песен. С тех пор я ее зауважал, раньше я тоже считал что только пара песен и все.

Цитата:
abaika95:
слишком занудно


Рымбаева, конечно, ударила в дабстеп, раскачает нашу деревушку)))

У Сплина можно найти энергичную подборку. Но мы не дорастем до такого уровня.


Цитата:
abaika95:
100 млн просмотров

С каких пор количество просмотров стало что-то значить? Это - просто статистика, это не показатель "качества"
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16572
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 14.08.24 - 00:30
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Вы в корне не правы. Лет так 15 назад я наткнулся на кассету (!) с концертом "Точки"

Да но это не отменяет факта что песня у нее одна популярная и которую знает народ))
Цитата:
vofkakst:
каких пор количество просмотров стало что-то значить? Это - просто статистика, это не показатель "качества"

Аким считает что просмотры и прослушивание влияет)
Профайл
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
919
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 14.08.24 - 00:54
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Аким считает

Засчитано. Тут без контраргументов)))
Цитата:
abaika95:
популярная и которую знает народ))

Жара, жара... Жареное солнце )
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5621
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 14.08.24 - 05:04
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми про меня сказала,что я рафинированный интеллигент, но до нынешнего модератора мне далеко!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5621
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 14.08.24 - 05:11
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про концерт и певцов, скажу так с десяток наших студентов на сцене и немного коньяка для них и никаких артистов не надо! Когда мы были студентами, нашу толпу полузнакомые люди специально приглашали на свадьбу, чтобы веселая была, ну а нам на халяву поесть и выпить, такой вот бартер был!
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1977
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 14.08.24 - 21:15
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летний певец Жандаурен Аблаев из Казахстана, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, взорвавший мировой чарт песней "Дарите женщинам цветы", уехал в Россию, сообщает Zakon.kz.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS