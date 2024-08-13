Отправлено: - 21:19

vofkakst:

А вот кстати Чичерина хороша! Как музыкант для поздравления города - хороший выбор

vofkakst:

Можно Сплин привезти

saba:

Абайка говорит, почему кого то не пригласили,у кого миллиард просмотров, а аким города говорит пригласили Адама у которого 5 миллиардов просмотров. Почему мы Абайкиного должны смотреть?

Цитата:У нее одна песня тулула и чё ради одной песни ее звать? Цитата:Для дня города слишком занудноЦитата:А почему мы акимовского должны смотреть?У Адама в Ютюбе 100 млн просмотров на его одной известной песнеА у Игоря цыбаря 65 млнПри этом Игорь наш Костанайский а Адам хрен пойми каковскийПочему нашего не позвать тогда? Он также знаменит вполне