Отправлено: - 19:43

Vit: Потому что куча стран живут спокойно в мире и с согласии с 2-3 языками. А про сказки что попав в Евросоюз европейский рынок откроется без таможенных налогов . То это сказка для идиотов.



Vit: просто оплати за визу в те года в 2014 г стоил 20 евро. Ради этого одевать кастрюлю на голову

Цитата:Цитата:Так это было и есть. На Украине произошел госпереворот, об этом не скрывают давно в Европе, регионы Донбасса были против такой ситуации. Здесь на сайте, оцифрованный любитель грушевого, много лет, как по заезженной пластинке, пишет что все мы просрали СССР,и что за него надо было бороться. Как раз на Донбассе и были против этого украинского госпереворота. Что хотел Донбасс - так это автономии после произошедшего в стране.Но вот на сайте НГ, все поклонники подпрыгивающих на Украине кастрюлеголовых, много лет не обращали внимание на эту ситуацию в Донбассе. При этом и сейчас тоже, продолжают сравнивать ситуацию в бывшем украинском Донбассе с Чечней.В Чечне при референдуме в начале 90-ых жители проголосовали в 78% за нахождении в составе РФ, при том что у них уже сформировалась Республика, отдельная от советской Чечено-Ингушской АССР. Донбасс, после госпереворота на Украине, высказал условия об автономии в составе Украины.Но его с 2014 года начали терроризировать украинские власти, в том числе потом и под руководством клоуна зеленского, и к чему это все привело - мы все видим сейчас.