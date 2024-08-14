Карачун: Я ничерта не смыслю ни в химпрополке ни в малой авиации, просто это одно из ярких воспоминаний детства супруги и мне любопытно у нее еще есть шанс когда-нибудь нибудь вновь увидеть как это происходит.
Приезжайте в Канаду, тут эти жёлтые самолётики целыми днями над полями летают, над дорогой развороты делают, прикольно смотреть.
saba: понимают, что они смогут сами себя отапливать, что у них есть доступ к электричеству, что они смогут отправлять своих детей в школу, иметь пенсию, пособие по инвалидности, иметь работу, получать зарплату»
Вот, уже и Европа не нужна, и халява не нужна, оказывается...
Карачун: А куда бы девалось это эмоциональное напряжение не будь повода вторгаться в украину?
Повод бы нашёлся, Крым же снабжать нужно! Не слышали разве? Одесса исконно русский город, вот первая причина, Харьков Ленин подарил Украине вот вторая причина, Николаев основали русские корабелы и т.д. и везде разговаривают(разговаривали) на русском языке!
Vit: Потому что куча стран живут спокойно в мире и с согласии с 2-3 языками. А про сказки что попав в Евросоюз европейский рынок откроется без таможенных налогов . То это сказка для идиотов.
Цитата:
Vit: просто оплати за визу в те года в 2014 г стоил 20 евро. Ради этого одевать кастрюлю на голову
Так это было и есть. На Украине произошел госпереворот, об этом не скрывают давно в Европе, регионы Донбасса были против такой ситуации. Здесь на сайте, оцифрованный любитель грушевого, много лет, как по заезженной пластинке, пишет что все мы просрали СССР,и что за него надо было бороться. Как раз на Донбассе и были против этого украинского госпереворота. Что хотел Донбасс - так это автономии после произошедшего в стране. Но вот на сайте НГ, все поклонники подпрыгивающих на Украине кастрюлеголовых, много лет не обращали внимание на эту ситуацию в Донбассе. При этом и сейчас тоже, продолжают сравнивать ситуацию в бывшем украинском Донбассе с Чечней. В Чечне при референдуме в начале 90-ых жители проголосовали в 78% за нахождении в составе РФ, при том что у них уже сформировалась Республика, отдельная от советской Чечено-Ингушской АССР. Донбасс, после госпереворота на Украине, высказал условия об автономии в составе Украины.Но его с 2014 года начали терроризировать украинские власти, в том числе потом и под руководством клоуна зеленского, и к чему это все привело - мы все видим сейчас.
maxsaf: тут эти жёлтые самолётики целыми днями над полями летают,
Так и у нас летали. Я сам в молодости на химии работал. В Кустанае Шишиги тогда гоняли по полям. Щас не вижу. В Смысле техника изменилась. Много крутых щас стало. Газ дизельный . Но авиацию не видно. Стоят в Атбасаре. Кукурузники. Ну если раньше видно что летают. Щас не видно. Может только Акрос поправить.
Нурбанчик: Как раз на Донбассе и были против этого украинского госпереворота.
А что же они до последнего стояли на Майдане? Лагерь из Донбасса был на Майдане с первого дня, в ночь перед тем как беркутовцев начали избивать, они тихо снялись и ушли. Общеизвестный факт! Хоть Янукович и был родом из Донбасса, к тому времени он всех не устраивал со своей повальной коррупцией и кумовством! Всё как у нас было, только люди в Украине не такие терпеливые оказались! Госпереворот госперевороту рознь? Сколько таких госпереворотов в Кыргызстане было? И ничего Москва все последующие правительства признавала, просто Кыргызстану притулиться некуда было, а тут Украина из рук уплывает, в ЕС собралась, лучшей жизни захотела , а ну ка назад! Будете жить как мы!
Нурбанчик: и к чему это все привело - мы все видим сейчас.
Мы и видим, сначала Гиркин устроил мятеж в Славянске, причём пришёл со стрелковым оружием ,вышел из Славянска на бронетанковой колонне. Первый глава ДНР помнится тоже был гражданином РФ и потом начали говорить, что всё тяжёлое вооружение якобы отняли у никчемной украинской армии. Почему же тогда шахтёры с палками в руках смогли победить армию Украины и забрать у них танки, Грады и прочее вооружение, а вторая армия мира никак за 2,5 года? Может всё дело в том , что всё это вооружение поступило из России, а за рычагами танков сидели "отпускники из ВС РФ?
Нурбанчик: При этом и сейчас тоже, продолжают сравнивать ситуацию в бывшем украинском Донбассе с Чечней.
Так как ни крути ситуация один в один! Только в Чечне жертв среди мирного населения больше было, потому что как ни крути, авиация всё равно больше жертв даёт, а авиация в Чечне применялась на постоянной основе, в отличие от Донбасса!
... Это для адекватных. ... Лавров: К сожалению, как и тогда, почти 100 лет назад, Гитлер подчинил практически всю Европу, поставил ее «под ружье» и под лозунгом «сверхчеловека» решил захватить Советский Союз. Ему это не удалось. Те западноевропейские элиты, которые сотрудничали с Гитлером, конечно хотели бы забыть эту позорную страницу своей истории. Сегодня мы наблюдаем, как англосаксы вновь объединили практически всю Европу в своей заявленной линии на то, чтобы нанести «стратегическое поражение» России на поле боя. В этих целях был создан откровенно нацистский, расистский украинский режим, руками которого эту задачу пытаются решить. То, что эти планы обречены на провал, думаю, понятно любому здравомыслящему человеку.
... Вот любопытно стало... Оне же торговаться территориями собирались, вроде БЫ... А на самом деле, готовятся отдавать и Сумскую область. ... Власти Украины намерены эвакуировать население 183 населенных пунктов в Сумской области (граничит с Курской), заявил глава украинского МВД. Во вторник генштаб ВСУ запретил перемещение всех категорий лиц в приграничной 20-километровой зоне Сумской области. ... Сдаётся мне, Зеленский - "агент" Кремля. Прилагает максимум усилий для утилизации бандеровцев и для возвращения России русских территорий.
maxsaf: Я считаю, что тебя можно дожимать и давить словом,
Так ты хотябы попытайся это сделать А то придти обкакаться публично и уйти как-то не очень вяжется с тактикой дожимать))Цитата:
maxsaf: когда ты русскоязычные группы пытаешься подло сокращать
Где я русскоязычные группы сокращаю? Где? Назови)) Цитата:
maxsaf: Вот это моя тема, а не Украина.
Ага как Украина начала вашим вставлять то ты срочно перестал про украинскую тему заикиваться)) Ну понятно понятно))Цитата:
maxsaf: В том то и разница, что я не скакал, народ на майдан не собирал, а тихо молча уехал.
Мы не знаем Может ты скакал перед тем как уехать) И да что ты имеешь против тех кто выходит на площадь ЗА что то? К русским претензии есть? Они в 1991 вышли ЗА развал СССР и в защиту президента России Ельцина Может русских надо начать критиковать за это? Начнёшь? Цитата:
maxsaf: Но есть тут два перекручивальщика, которые все выставляют в точности до наоборот.
Тоесть ты переехал а потом скакать начал? Похоже на правду))
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