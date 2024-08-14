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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:23
#10531
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Цитата:
Карачун:
Я ничерта не смыслю ни в химпрополке ни в малой авиации, просто это одно из ярких воспоминаний детства супруги и мне любопытно у нее еще есть шанс когда-нибудь нибудь вновь увидеть как это происходит.

Приезжайте в Канаду, тут эти жёлтые самолётики целыми днями над полями летают, над дорогой развороты делают, прикольно смотреть. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:24
#10532
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Цитата:
saba:
понимают, что они смогут сами себя отапливать, что у них есть доступ к электричеству, что они смогут отправлять своих детей в школу, иметь пенсию, пособие по инвалидности, иметь работу, получать зарплату»

Вот, уже и Европа не нужна, и халява не нужна, оказывается...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:26
#10533
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Цитата:
Карачун:
А куда бы девалось это эмоциональное напряжение не будь повода вторгаться в украину?

Повод бы нашёлся, Крым же снабжать нужно! Не слышали разве? Одесса исконно русский город, вот первая причина, Харьков Ленин подарил Украине вот вторая причина, Николаев основали русские корабелы и т.д. и везде разговаривают(разговаривали) на русском языке!
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:43
#10534
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Цитата:
Vit: Потому что куча стран живут спокойно в мире и с согласии с 2-3 языками. А про сказки что попав в Евросоюз европейский рынок откроется без таможенных налогов . То это сказка для идиотов.
Цитата:
Vit: просто оплати за визу в те года в 2014 г стоил 20 евро. Ради этого одевать кастрюлю на голову

Так это было и есть. На Украине произошел госпереворот, об этом не скрывают давно в Европе, регионы Донбасса были против такой ситуации. Здесь на сайте, оцифрованный любитель грушевого, много лет, как по заезженной пластинке, пишет что все мы просрали СССР,и что за него надо было бороться. Как раз на Донбассе и были против этого украинского госпереворота. Что хотел Донбасс - так это автономии после произошедшего в стране.
Но вот на сайте НГ, все поклонники подпрыгивающих на Украине кастрюлеголовых, много лет не обращали внимание на эту ситуацию в Донбассе. При этом и сейчас тоже, продолжают сравнивать ситуацию в бывшем украинском Донбассе с Чечней.
В Чечне при референдуме в начале 90-ых жители проголосовали в 78% за нахождении в составе РФ, при том что у них уже сформировалась Республика, отдельная от советской Чечено-Ингушской АССР. Донбасс, после госпереворота на Украине, высказал условия об автономии в составе Украины.Но его с 2014 года начали терроризировать украинские власти, в том числе потом и под руководством клоуна зеленского, и к чему это все привело - мы все видим сейчас.
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