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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:26
Цитата:
Что котел закипит, - такое я слышал лет 15 назад, еще потом на болотной площади часто из речей Удальцова, Немцова, Гудкова, Каспарова, Навального и др. все у них в речах было одинаково под одну штатовскую копирку.
Про кого из кумиров из крестьянского русского бунта Ты сейчас говоришь? В наше (с тобой) время под улюлукание и свист толпы убивали только по американским лейкалам, и не только Каддафи, и не только в Сирии, Ливане, Иордании, Тунисе, Бахрейне, Египте, Афганистане и на Балканах.
Я ходил на эти болотные митинги, и теперь понимаю, что ошибался, но это в прошлом.
Про НАТО хорошо помню как и ты, ещё с советских времён при развале Варшавского договора, что в Западной европе и США гарантировали о не продвижении НАТО на Восток
Ты прорицатель? Я также тебе скажу, как и выше было тоже тебе в ответ написано,- такого что ты здесь хочешь предсказать - такого не будет.
[Исправлено: Нурбанчик, 14.08.2024 - 18:29]
ACROS:
котёл когда то закипит и разорвёт крышку и тогда как обычно : - КРЕСТЬЯНСКИЙ русский бунт - слепой, злой, беспощадный и вчерашний кумир будет распят на глазах у всех под улюлюкание и одобрительный свист толпы. Вот увидите- так оно и будет.
котёл когда то закипит и разорвёт крышку и тогда как обычно : - КРЕСТЬЯНСКИЙ русский бунт - слепой, злой, беспощадный и вчерашний кумир будет распят на глазах у всех под улюлюкание и одобрительный свист толпы. Вот увидите- так оно и будет.
Что котел закипит, - такое я слышал лет 15 назад, еще потом на болотной площади часто из речей Удальцова, Немцова, Гудкова, Каспарова, Навального и др. все у них в речах было одинаково под одну штатовскую копирку.
Про кого из кумиров из крестьянского русского бунта Ты сейчас говоришь? В наше (с тобой) время под улюлукание и свист толпы убивали только по американским лейкалам, и не только Каддафи, и не только в Сирии, Ливане, Иордании, Тунисе, Бахрейне, Египте, Афганистане и на Балканах.
Я ходил на эти болотные митинги, и теперь понимаю, что ошибался, но это в прошлом.
Про НАТО хорошо помню как и ты, ещё с советских времён при развале Варшавского договора, что в Западной европе и США гарантировали о не продвижении НАТО на Восток
Ты прорицатель? Я также тебе скажу, как и выше было тоже тебе в ответ написано,- такого что ты здесь хочешь предсказать - такого не будет.
[Исправлено: Нурбанчик, 14.08.2024 - 18:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:51
Цитата:
Где гарантировали? Можно ссылку на документ с гарантией или хотя бы публичное выступление сотрудников НАТО где они гарантируют?
Нурбанчик:
Про НАТО хорошо помню как и ты, ещё с советских времён при развале Варшавского договора, что в Западной европе и США гарантировали о не продвижении НАТО на Восток
Про НАТО хорошо помню как и ты, ещё с советских времён при развале Варшавского договора, что в Западной европе и США гарантировали о не продвижении НАТО на Восток
Где гарантировали? Можно ссылку на документ с гарантией или хотя бы публичное выступление сотрудников НАТО где они гарантируют?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:53
Цитата:
В 1986 году аналитики ЦРУ подали записку на стол президенту США что развала СССР в ближайшие лет 30 ждать не стоит)))
Через 5 лет СССР развалился в три дня))
Так что не говори гоп пока не перепрыгнул
Нурбанчик:
также тебе скажу, как и выше было тоже тебе в ответ написано,- такого что ты здесь хочешь предсказать - такого не будет.
также тебе скажу, как и выше было тоже тебе в ответ написано,- такого что ты здесь хочешь предсказать - такого не будет.
В 1986 году аналитики ЦРУ подали записку на стол президенту США что развала СССР в ближайшие лет 30 ждать не стоит)))
Через 5 лет СССР развалился в три дня))
Так что не говори гоп пока не перепрыгнул
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:04
Цитата:
В том то и разница, что я не скакал, народ на майдан не собирал, а тихо молча уехал. Но есть тут два перекручивальщика, которые все выставляют в точности до наоборот.
abaika95:
Тоесть за то что ты скакал тут мечтая уехать на запад, в итоге уехал на запад
Тоесть за то что ты скакал тут мечтая уехать на запад, в итоге уехал на запад
В том то и разница, что я не скакал, народ на майдан не собирал, а тихо молча уехал. Но есть тут два перекручивальщика, которые все выставляют в точности до наоборот.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:09
Цитата:
Это не означает убивать. Я считаю, что тебя можно дожимать и давить словом, когда ты русскоязычные группы пытаешься подло сокращать. Вот это моя тема, а не Украина.
abaika95:
Ждать можно молча как Ургант А мы видим что Zники тиипа тебя и ветала активно трындят о том что украинцев нужно дожимать и давить
Ждать можно молча как Ургант А мы видим что Zники тиипа тебя и ветала активно трындят о том что украинцев нужно дожимать и давить
Это не означает убивать. Я считаю, что тебя можно дожимать и давить словом, когда ты русскоязычные группы пытаешься подло сокращать. Вот это моя тема, а не Украина.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:10
Цитата:
Виталу прилетело от 111 за фотку, которую выставил 555, поэтому да, он не при делах.
abaika95:
Нефигасе не приделах)
Нефигасе не приделах)
Виталу прилетело от 111 за фотку, которую выставил 555, поэтому да, он не при делах.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:20
Цитата:
А по факту например я завтра начну работать в такси и мне пьяная поломойка скажет орыс ехай домой.
Блин а если я не орыс а поляк) обидно же) вернее не справидливо. Почему она не скажет пшек ехай домой? .)
maxsaf:Дело не в фотки. 111 обобщил.Типа вы все для меня одинаковые. Эта же старая песня, ей сто лет плюс новый вирус "русофобия-22"
А по факту например я завтра начну работать в такси и мне пьяная поломойка скажет орыс ехай домой.
Блин а если я не орыс а поляк) обидно же) вернее не справидливо. Почему она не скажет пшек ехай домой? .)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:27
Цитата:
Вот что это такое? Давайте уточним определение! Если это означает ,что ты против нынешней политики российского государства тогда да ,я русофоб. Если это означает , что ты не приемлешь всего русского, тогда категорически нет!!! А так придумали термин, кидаются им направо и налево,зачастую вкладывая разный смысл! Термин то был давно, но родился он тогда, когда царь Николай 1 объявил себя "жандармом Европы" и лез, куда его не просили! Естественно это вызывало отторжение! А сейчас ,что этот термин означает? Свои вопросы я озвучил ранее.
Vit:
"русофобия-22"
"русофобия-22"
Вот что это такое? Давайте уточним определение! Если это означает ,что ты против нынешней политики российского государства тогда да ,я русофоб. Если это означает , что ты не приемлешь всего русского, тогда категорически нет!!! А так придумали термин, кидаются им направо и налево,зачастую вкладывая разный смысл! Термин то был давно, но родился он тогда, когда царь Николай 1 объявил себя "жандармом Европы" и лез, куда его не просили! Естественно это вызывало отторжение! А сейчас ,что этот термин означает? Свои вопросы я озвучил ранее.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:29
Цитата:
ACROS: 15 последних лет только наземкой. Так эффективней и проще.А вообще малая авиация еще используется для химпрополки или это уже пережиток? Вы не подумайте чего дурного. Я ничерта не смыслю ни в химпрополке ни в малой авиации, просто это одно из ярких воспоминаний детства супруги и мне любопытно у нее еще есть шанс когда-нибудь нибудь вновь увидеть как это происходит. А сам препарат чьего производства? Насколько помню там не сложный состав. По-моему что-то смесь нафтеновой и пальмитиновой кислот. Наверное у нас в казахстане могут такое производить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:34
Цитата:
saba: Давайте уточним определениеЭто мы вас русских бомбим в донбасе-значит ваша задача молчат и сидеть в подвалах и ваши дети не когда в школу не пойдут. (Порошенко) Пока хватит...
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 797
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 18:51
Предлагаю поразмышлять. Допустим что зеленский сразу после выборов прекратил боевые действия в восточных регионах, во что бы сублимировалось это бесноватое "деду за победу" и "можем повторить"? То есть сейчас все хорошо - люди кликали войну, вот вам война. А куда бы девалось это эмоциональное напряжение не будь повода вторгаться в украину?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:00
Цитата:
Самый простой это просто расстрелять всю предавшую народ власть. Потому что куча стран живут спокойно в мире и с согласии с 2-3 языками. А про сказки что попав в Евросоюз европейский рынок откроется без таможенных налогов . То это сказка для идиотов.
Карачун:
Самый простой это просто расстрелять всю предавшую народ власть. Потому что куча стран живут спокойно в мире и с согласии с 2-3 языками. А про сказки что попав в Евросоюз европейский рынок откроется без таможенных налогов . То это сказка для идиотов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:02
Цитата:
А, да забыл. Сказки за без виз.
Оооо Господи.. . Скакать ради халявы, просто оплати за визу в те года в 2014 г стоил 20 евро. Ради этого одевать кастрюлю на голову.
Карачун:
А, да забыл. Сказки за без виз.
Оооо Господи.. . Скакать ради халявы, просто оплати за визу в те года в 2014 г стоил 20 евро. Ради этого одевать кастрюлю на голову.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:19
Цитата:
Потому что ты ей по русски скажешь "здравствуйте"
Vit:
Почему она не скажет пшек ехай домой? .)
Почему она не скажет пшек ехай домой? .)
Потому что ты ей по русски скажешь "здравствуйте"
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5618
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 19:22
Цитата:
«Эту войну не выиграть оружием…Каждый день мира украинское государство демонстрирует, что на освобожденных территориях граждане, которые месяц назад приветствовали псевдосепаратистский режим, понимают, что они смогут сами себя отапливать, что у них есть доступ к электричеству, что они смогут отправлять своих детей в школу, иметь пенсию, пособие по инвалидности, иметь работу, получать зарплату» -говорит президент. И вот на этом фоне, по его словам, ничего подобного не будет происходить в оккупированном Донбассе: «И вместе именно через мир мы добьемся победы!Потому что у нас будет работа, а у них нет работы. У нас будут пенсии – у них их нет и не будет. У нас будет помощь людям, детям и пенсионерам, у них ее не будет. Наши дети пойдут в начальную школу и детский сад, их будут сидеть в своих подвалах. Потому что они ничего не умеют делать! Вот как мы выиграем эту войну. Потому что война и победа происходят в сознании людей, а не на поле боя. Они этого не понимают, я понимаю. И у меня есть ваша поддержка. И мне это очень нужно, чтобы мы победили, не похоронив героев Украины, в том числе одесситов».
Это небольшой кусочек речи Порошенко, почитай полностью и поймёшь, что то,что ты написал,это искусная кремлёвская пропаганда, которая как раз таки направлена на то.чтобы разъединить людей!
Vit:
Это мы вас русских бомбим в донбасе-значит ваша задача молчат и сидеть в подвалах и ваши дети не когда в школу не пойдут. (Порошенко)
Это мы вас русских бомбим в донбасе-значит ваша задача молчат и сидеть в подвалах и ваши дети не когда в школу не пойдут. (Порошенко)
«Эту войну не выиграть оружием…Каждый день мира украинское государство демонстрирует, что на освобожденных территориях граждане, которые месяц назад приветствовали псевдосепаратистский режим, понимают, что они смогут сами себя отапливать, что у них есть доступ к электричеству, что они смогут отправлять своих детей в школу, иметь пенсию, пособие по инвалидности, иметь работу, получать зарплату» -говорит президент. И вот на этом фоне, по его словам, ничего подобного не будет происходить в оккупированном Донбассе: «И вместе именно через мир мы добьемся победы!Потому что у нас будет работа, а у них нет работы. У нас будут пенсии – у них их нет и не будет. У нас будет помощь людям, детям и пенсионерам, у них ее не будет. Наши дети пойдут в начальную школу и детский сад, их будут сидеть в своих подвалах. Потому что они ничего не умеют делать! Вот как мы выиграем эту войну. Потому что война и победа происходят в сознании людей, а не на поле боя. Они этого не понимают, я понимаю. И у меня есть ваша поддержка. И мне это очень нужно, чтобы мы победили, не похоронив героев Украины, в том числе одесситов».
Это небольшой кусочек речи Порошенко, почитай полностью и поймёшь, что то,что ты написал,это искусная кремлёвская пропаганда, которая как раз таки направлена на то.чтобы разъединить людей!
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