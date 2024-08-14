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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:26
#10516
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Цитата:
ACROS:
котёл когда то закипит и разорвёт крышку и тогда как обычно : - КРЕСТЬЯНСКИЙ русский бунт - слепой, злой, беспощадный и вчерашний кумир будет распят на глазах у всех под улюлюкание и одобрительный свист толпы. Вот увидите- так оно и будет.


Что котел закипит, - такое я слышал лет 15 назад, еще потом на болотной площади часто из речей Удальцова, Немцова, Гудкова, Каспарова, Навального и др. все у них в речах было одинаково под одну штатовскую копирку.

Про кого из кумиров из крестьянского русского бунта Ты сейчас говоришь? В наше (с тобой) время под улюлукание и свист толпы убивали только по американским лейкалам, и не только Каддафи, и не только в Сирии, Ливане, Иордании, Тунисе, Бахрейне, Египте, Афганистане и на Балканах.

Я ходил на эти болотные митинги, и теперь понимаю, что ошибался, но это в прошлом.

Про НАТО хорошо помню как и ты, ещё с советских времён при развале Варшавского договора, что в Западной европе и США гарантировали о не продвижении НАТО на Восток

Ты прорицатель? Я также тебе скажу, как и выше было тоже тебе в ответ написано,- такого что ты здесь хочешь предсказать - такого не будет.

[Исправлено: Нурбанчик, 14.08.2024 - 18:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:51
#10517
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Цитата:
Нурбанчик:
Про НАТО хорошо помню как и ты, ещё с советских времён при развале Варшавского договора, что в Западной европе и США гарантировали о не продвижении НАТО на Восток

Где гарантировали? Можно ссылку на документ с гарантией или хотя бы публичное выступление сотрудников НАТО где они гарантируют?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16569
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:53
#10518
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Цитата:
Нурбанчик:
также тебе скажу, как и выше было тоже тебе в ответ написано,- такого что ты здесь хочешь предсказать - такого не будет.

В 1986 году аналитики ЦРУ подали записку на стол президенту США что развала СССР в ближайшие лет 30 ждать не стоит)))
Через 5 лет СССР развалился в три дня))
Так что не говори гоп пока не перепрыгнул
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