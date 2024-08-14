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≡ Двойной диплом, действительный в США, могут получить костанайские студенты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49857
Двойной диплом, действительный в США, могут получить костанайские студенты
Отправлено: 14.08.24 - 17:17
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Диплом предоставляется одним из вузов Миннесоты и КРУ им. А. Байтурсынулы. Он будет действовать в обеих странах. Это первая такая возможность в области, сообщила заместитель руководителя управления образования области Данагуль СЮНДИКОВА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40253
Re: Двойной диплом, действительный в США, могут получить...
Отправлено: 14.08.24 - 17:17
#1
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Наш старший получит наверно двойной?
И как классно, не станет иноагентом террористом, как в некоторых странах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15204
Re: Двойной диплом, действительный в США, могут получить...
Отправлено: 14.08.24 - 17:20
#2
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Цитата:
111:

Полюбому получит двойной диплом) . Двойное гражданство. Американцев очень важно побольше завербовать молодеж на границе с РФ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40253
Двойной диплом, действительный в США, могут получить костанайские студенты
Отправлено: 14.08.24 - 17:22
#3
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Цитата:
Vit:
Американцев очень важно побольше завербовать молодеж на границе с РФ.

Да, лучше Америка, чем поляки, согласен.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15204
Двойной диплом, действительный в США, могут получить костанайские студенты
Отправлено: 14.08.24 - 17:24
#4
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Цитата:
111:
Поляки помогают украинцам. Дают работу. Хотя... Конечно мутная помощь. Они и до войны россиян на работу брали и беларусов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40253
Двойной диплом, действительный в США, могут получить костанайские студенты
Отправлено: 14.08.24 - 17:35
#5
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Цитата:
Vit:
Они и до войны россиян на работу брали и беларусов.

Они всех возьмут, просто бизнес.
Думаешь русского не возьмут, если он предложит более лучшие условия?
И так везде, даже в проклятой Украине, возьмут чеченца или русского, если так выгоднее
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40253
Двойной диплом, действительный в США, могут получить костанайские студенты
Отправлено: 14.08.24 - 17:38
#6
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А Америка делает правильно, высасывает умы, пока тут наш Казахстан платит какие то безумные деньги за первое место на Олимпиаде, там это дело десятое.
Сперва мозги, и если мозги будут качественные, то и победивший за меньшую сумму олимпиадец возьмет со временем даже больше чем тот, которого в Казахстане тупо накачали баблом.
Потому что качественные мозги думают, как олимпийцу жить далее, после Олимпиады.
У нас этого нет.
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