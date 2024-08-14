Двойной диплом, действительный в США, могут получить костанайские студенты

Отправлено: - 17:38

А Америка делает правильно, высасывает умы, пока тут наш Казахстан платит какие то безумные деньги за первое место на Олимпиаде, там это дело десятое.

Сперва мозги, и если мозги будут качественные, то и победивший за меньшую сумму олимпиадец возьмет со временем даже больше чем тот, которого в Казахстане тупо накачали баблом.

Потому что качественные мозги думают, как олимпийцу жить далее, после Олимпиады.

У нас этого нет.