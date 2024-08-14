Отправлено: - 17:26

ACROS:

котёл когда то закипит и разорвёт крышку и тогда как обычно : - КРЕСТЬЯНСКИЙ русский бунт - слепой, злой, беспощадный и вчерашний кумир будет распят на глазах у всех под улюлюкание и одобрительный свист толпы. Вот увидите- так оно и будет.

[Исправлено: Нурбанчик, 14.08.2024 - 18:29]

Цитата:Что котел закипит, - такое я слышал лет 15 назад, еще потом на болотной площади часто из речей Удальцова, Немцова, Гудкова, Каспарова, Навального и др. все у них в речах было одинаково под одну штатовскую копирку.Про кого из кумиров из крестьянского русского бунта Ты сейчас говоришь? В наше (с тобой) время под улюлукание и свист толпы убивали только по американским лейкалам, и не только Каддафи, и не только в Сирии, Ливане, Иордании, Тунисе, Бахрейне, Египте, Афганистане и на Балканах.Я ходил на эти болотные митинги, и теперь понимаю, что ошибался, но это в прошлом.Про НАТО хорошо помню как и ты, ещё с советских времён при развале Варшавского договора, что в Западной европе и США гарантировали о не продвижении НАТО на ВостокТы прорицатель? Я также тебе скажу, как и выше было тоже тебе в ответ написано,- такого что ты здесь хочешь предсказать - такого не будет.