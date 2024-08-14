Отправлено: - 16:41

Skeptic:

далёким надо быть от реальности, чтобы такие глупости писать?

Цитата:Реальность - это когда за малейший "чих" против позорного и проигранного СВО ( кстати можете обьяснить почему русские войска и сам Путин- великий разведчик- ПРОСРАЛИ бросок украинцев в глубокий тыл Россси, в Курскую область, у них что нет- армейской разведки, ФСБ, ГРУ и прочих шпионских и контршпионских контор, и какая эта теперь СВО - когда русские ОБОРОНЯЮТСЯ от украинцев на СОБСТВЕННОЙ территории- это наверное теперь НАПАДЕНИЕ врага на Россию и согласно заявлениям Путина он должен ответить ЯДЕРНЫМ оружием - это с его слов. Он же пацан: пацан сказал-пацан - сделал. Мяч на его стороне. Мир ждёт . Иначе он не пацан.) Следственный Комитет МОМЕНТАЛЬНО возбуждает уголовные и административные дела - этим Путин ЗАПУГАЛ всё население России - вот и вам молчание и якобы ПОДДЕРЖКА населения Путина и СВО. Каждый ХОЧЕТ элементарно жить.Ну и во вторых: - я глупости в отличии от вас не пишу такие как- "...что в Казахстане ОФИЦИАЛЬНО власти запретили изучать РУССКИЙ язык в школах и именно со второго класса...." Покажите постановление Правительства или приказ Минобразования или же Указ президента или хотя бы приказ местного какого то директора школы из тьму -таракани - есть у вас такие документы ??