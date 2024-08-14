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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 701 из 702«1...699700701702»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:38
#10501
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Цитата:
111:
У меня уже погиб 19ти летний племяш за Путина

---Хватить уже всуе вспоминать это .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:41
#10502
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Цитата:
111:
Он постоянно кричал что украинская территория,

---Ну во-первых не кричал , а только высказал своё мнение .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:42
#10503
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Цитата:
111:
Врать то кончай.

---Сам -то когда перестанешь ? У тебя здесь все врут , кроме тебя -правдоруба :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:52
#10504
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Цитата:
ACROS:
Вот увидите- так оно и будет.

---Нет , не будет .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 15:08
#10505
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Цитата:
ACROS:
качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских.

Это насколько далёким надо быть от реальности, чтобы такие глупости писать?..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:41
#10506
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Цитата:
Skeptic:
далёким надо быть от реальности, чтобы такие глупости писать?


Реальность - это когда за малейший "чих" против позорного и проигранного СВО ( кстати можете обьяснить почему русские войска и сам Путин- великий разведчик- ПРОСРАЛИ бросок украинцев в глубокий тыл Россси, в Курскую область, у них что нет- армейской разведки, ФСБ, ГРУ и прочих шпионских и контршпионских контор, и какая эта теперь СВО - когда русские ОБОРОНЯЮТСЯ от украинцев на СОБСТВЕННОЙ территории- это наверное теперь НАПАДЕНИЕ врага на Россию и согласно заявлениям Путина он должен ответить ЯДЕРНЫМ оружием - это с его слов. Он же пацан: пацан сказал-пацан - сделал. Мяч на его стороне. Мир ждёт . Иначе он не пацан.) Следственный Комитет МОМЕНТАЛЬНО возбуждает уголовные и административные дела - этим Путин ЗАПУГАЛ всё население России - вот и вам молчание и якобы ПОДДЕРЖКА населения Путина и СВО. Каждый ХОЧЕТ элементарно жить.

Ну и во вторых: - я глупости в отличии от вас не пишу такие как- "...что в Казахстане ОФИЦИАЛЬНО власти запретили изучать РУССКИЙ язык в школах и именно со второго класса...." Покажите постановление Правительства или приказ Минобразования или же Указ президента или хотя бы приказ местного какого то директора школы из тьму -таракани - есть у вас такие документы ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:42
#10507
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Цитата:
Гога:
Нет , не будет


А, что будет ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5615
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:49
#10508
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Цитата:
ACROS:
неудачника Зеленского.

А в чём неудачи Зеленского? В том ,что под его руководством страна уже 2,5 года обороняется от превосходящего его противника? При этом практически не имея авиации и таких например видов вооружений , как ТОС" Солнцепёк",запрещённых Женевской конвенцией, но широко применяющиеся ВС РФ, интенсивность огня из за слабых поставок западными союзниками была более чем в 2 раза меньше чем у ВС РФ. А дроны у них теперь свои,наладили в короткий срок их выпуск. Так в чём неудачи Зеленского? Только в том, что не вовремя выиграл президентские выборы, когда в аккурат Путин решил напасть? Если бы он напал в правление Порошенко Вы бы тогда ,Порошенко называли неудачником? Непонятно!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:52
#10509
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Цитата:
Карачун:
Какими механизмами


Раньше когда был победнее и площади были меньше работал с иволговскими самолётами, сейчас - уже в течении
15 последних лет только наземкой.
Так эффективней и проще.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:56
#10510
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Цитата:
saba: А в чём неудачи Зеленского?
В том что он без помощи запада войну проиграл ещё в два года назад. А сегодня его пичкают оружием, наёмниками которые явно не бабушку с деревни пришли защищать.

П.С. Блин складывается действительно впечатление что война эта выгодна только китаю и америкосам. Ну Китай точно выгоду получил сильную.

[Исправлено: Vit, 14.08.2024 - 16:57]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5615
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:57
#10511
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Цитата:
ACROS:
качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских.

Такого не будет никогда! Вон Гога нам говорит, в России никто уже не интересуется СВО, каждый занимается своим делом, семьёй, только вы воду мутите! Живём себе помаленьку! Это Гога, который живёт в Краснодаре, в непосредственной близости от границ Украины, а какое дело жителю Новосибирска или Красноярска до Курской области? Ну жалко,ну отправим гуманитарку и деньжат подбросим. Зато наши вон как бьют, жмём противника по всем фронтам! такой тягомотины лет на 20 хватит, а там Путин помрёт и всё само собой рассосётся! как сказала политолог Шульман:" Политика в России сейчас такая. Надо глубоко зажмуриться и ждать, когда всё устаканится!"
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:04
#10512
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Цитата:
saba:
в России никто уже не интересуется СВО


Ну тогда и нам нафиг нужна эта СВО - не поднимайте эту тему. Пусть хоть ВСЕХ поубивает этот Путин. Только если для ради того что словесные прения это во первых - гимнастика для ума и чтобы деменция не подкралась.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:07
#10513
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Цитата:
saba:
Вон Гога нам говорит, в России никто уже не интересуется СВО, каждый занимается своим

Скот, когда пасет его пастух и отправляет этот скот на мясо, тоже не интересуется своими сородичами, почему?
Да потому что он скот!
А люди, они должны иногда хотя бы интересоваться..
Или они там и есть скот?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:14
#10514
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Россия Не интересуются СВО? Врятли. Беда там постучалась в каждую наверно 5 дверь. Знаю что многие из вас между делом гоняют в Челябинск по делам. Обратите внимание на кладбище в Еманжилинске. Там с право будет потом с лево. Флаги РФ погибших висят и Вагнеровские тоже. Немало. Учитывая что это не город, а деревни и в том что много кто по снимал уже флаги за два года. То война явно в этих деревнях не последняя тема.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:20
#10515
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Цитата:
Vit:
Беда там постучалась в каждую наверно 5 дверь. Знаю что многие из

Отец моего племяша через два дня уже в однокашках лайки всем ставил.
В России пропаганда сейчас такая, отдай сына в обмен на жратву и молчи.
Действительно как скот там народ.
И все, все довольны.
Черт с этими погибшими за Путина.
Бабы еще нарожают.
Я вот подивился на собственных родичах..
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