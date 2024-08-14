Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:38
Цитата:
---Хватить уже всуе вспоминать это .
111:
У меня уже погиб 19ти летний племяш за Путина
У меня уже погиб 19ти летний племяш за Путина
---Хватить уже всуе вспоминать это .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:41
Цитата:
---Ну во-первых не кричал , а только высказал своё мнение .
111:
Он постоянно кричал что украинская территория,
Он постоянно кричал что украинская территория,
---Ну во-первых не кричал , а только высказал своё мнение .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:42
Цитата:
---Сам -то когда перестанешь ? У тебя здесь все врут , кроме тебя -правдоруба
111:
Врать то кончай.
Врать то кончай.
---Сам -то когда перестанешь ? У тебя здесь все врут , кроме тебя -правдоруба
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:52
Цитата:
---Нет , не будет .
ACROS:
Вот увидите- так оно и будет.
Вот увидите- так оно и будет.
---Нет , не будет .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 15:08
Цитата:
Это насколько далёким надо быть от реальности, чтобы такие глупости писать?..
ACROS:
качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских.
качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских.
Это насколько далёким надо быть от реальности, чтобы такие глупости писать?..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:41
Цитата:
Реальность - это когда за малейший "чих" против позорного и проигранного СВО ( кстати можете обьяснить почему русские войска и сам Путин- великий разведчик- ПРОСРАЛИ бросок украинцев в глубокий тыл Россси, в Курскую область, у них что нет- армейской разведки, ФСБ, ГРУ и прочих шпионских и контршпионских контор, и какая эта теперь СВО - когда русские ОБОРОНЯЮТСЯ от украинцев на СОБСТВЕННОЙ территории- это наверное теперь НАПАДЕНИЕ врага на Россию и согласно заявлениям Путина он должен ответить ЯДЕРНЫМ оружием - это с его слов. Он же пацан: пацан сказал-пацан - сделал. Мяч на его стороне. Мир ждёт . Иначе он не пацан.) Следственный Комитет МОМЕНТАЛЬНО возбуждает уголовные и административные дела - этим Путин ЗАПУГАЛ всё население России - вот и вам молчание и якобы ПОДДЕРЖКА населения Путина и СВО. Каждый ХОЧЕТ элементарно жить.
Ну и во вторых: - я глупости в отличии от вас не пишу такие как- "...что в Казахстане ОФИЦИАЛЬНО власти запретили изучать РУССКИЙ язык в школах и именно со второго класса...." Покажите постановление Правительства или приказ Минобразования или же Указ президента или хотя бы приказ местного какого то директора школы из тьму -таракани - есть у вас такие документы ??
Skeptic:
далёким надо быть от реальности, чтобы такие глупости писать?
далёким надо быть от реальности, чтобы такие глупости писать?
Реальность - это когда за малейший "чих" против позорного и проигранного СВО ( кстати можете обьяснить почему русские войска и сам Путин- великий разведчик- ПРОСРАЛИ бросок украинцев в глубокий тыл Россси, в Курскую область, у них что нет- армейской разведки, ФСБ, ГРУ и прочих шпионских и контршпионских контор, и какая эта теперь СВО - когда русские ОБОРОНЯЮТСЯ от украинцев на СОБСТВЕННОЙ территории- это наверное теперь НАПАДЕНИЕ врага на Россию и согласно заявлениям Путина он должен ответить ЯДЕРНЫМ оружием - это с его слов. Он же пацан: пацан сказал-пацан - сделал. Мяч на его стороне. Мир ждёт . Иначе он не пацан.) Следственный Комитет МОМЕНТАЛЬНО возбуждает уголовные и административные дела - этим Путин ЗАПУГАЛ всё население России - вот и вам молчание и якобы ПОДДЕРЖКА населения Путина и СВО. Каждый ХОЧЕТ элементарно жить.
Ну и во вторых: - я глупости в отличии от вас не пишу такие как- "...что в Казахстане ОФИЦИАЛЬНО власти запретили изучать РУССКИЙ язык в школах и именно со второго класса...." Покажите постановление Правительства или приказ Минобразования или же Указ президента или хотя бы приказ местного какого то директора школы из тьму -таракани - есть у вас такие документы ??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:42
Цитата:
А, что будет ???
Гога:
Нет , не будет
Нет , не будет
А, что будет ???
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5615
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:49
Цитата:
А в чём неудачи Зеленского? В том ,что под его руководством страна уже 2,5 года обороняется от превосходящего его противника? При этом практически не имея авиации и таких например видов вооружений , как ТОС" Солнцепёк",запрещённых Женевской конвенцией, но широко применяющиеся ВС РФ, интенсивность огня из за слабых поставок западными союзниками была более чем в 2 раза меньше чем у ВС РФ. А дроны у них теперь свои,наладили в короткий срок их выпуск. Так в чём неудачи Зеленского? Только в том, что не вовремя выиграл президентские выборы, когда в аккурат Путин решил напасть? Если бы он напал в правление Порошенко Вы бы тогда ,Порошенко называли неудачником? Непонятно!
ACROS:
неудачника Зеленского.
неудачника Зеленского.
А в чём неудачи Зеленского? В том ,что под его руководством страна уже 2,5 года обороняется от превосходящего его противника? При этом практически не имея авиации и таких например видов вооружений , как ТОС" Солнцепёк",запрещённых Женевской конвенцией, но широко применяющиеся ВС РФ, интенсивность огня из за слабых поставок западными союзниками была более чем в 2 раза меньше чем у ВС РФ. А дроны у них теперь свои,наладили в короткий срок их выпуск. Так в чём неудачи Зеленского? Только в том, что не вовремя выиграл президентские выборы, когда в аккурат Путин решил напасть? Если бы он напал в правление Порошенко Вы бы тогда ,Порошенко называли неудачником? Непонятно!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:52
Цитата:
Раньше когда был победнее и площади были меньше работал с иволговскими самолётами, сейчас - уже в течении
15 последних лет только наземкой.
Так эффективней и проще.
Карачун:
Какими механизмами
Какими механизмами
Раньше когда был победнее и площади были меньше работал с иволговскими самолётами, сейчас - уже в течении
15 последних лет только наземкой.
Так эффективней и проще.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:56
Цитата:
П.С. Блин складывается действительно впечатление что война эта выгодна только китаю и америкосам. Ну Китай точно выгоду получил сильную.
[Исправлено: Vit, 14.08.2024 - 16:57]
saba: А в чём неудачи Зеленского?В том что он без помощи запада войну проиграл ещё в два года назад. А сегодня его пичкают оружием, наёмниками которые явно не бабушку с деревни пришли защищать.
П.С. Блин складывается действительно впечатление что война эта выгодна только китаю и америкосам. Ну Китай точно выгоду получил сильную.
[Исправлено: Vit, 14.08.2024 - 16:57]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5615
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 16:57
Цитата:
Такого не будет никогда! Вон Гога нам говорит, в России никто уже не интересуется СВО, каждый занимается своим делом, семьёй, только вы воду мутите! Живём себе помаленьку! Это Гога, который живёт в Краснодаре, в непосредственной близости от границ Украины, а какое дело жителю Новосибирска или Красноярска до Курской области? Ну жалко,ну отправим гуманитарку и деньжат подбросим. Зато наши вон как бьют, жмём противника по всем фронтам! такой тягомотины лет на 20 хватит, а там Путин помрёт и всё само собой рассосётся! как сказала политолог Шульман:" Политика в России сейчас такая. Надо глубоко зажмуриться и ждать, когда всё устаканится!"
ACROS:
качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских.
качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских.
Такого не будет никогда! Вон Гога нам говорит, в России никто уже не интересуется СВО, каждый занимается своим делом, семьёй, только вы воду мутите! Живём себе помаленьку! Это Гога, который живёт в Краснодаре, в непосредственной близости от границ Украины, а какое дело жителю Новосибирска или Красноярска до Курской области? Ну жалко,ну отправим гуманитарку и деньжат подбросим. Зато наши вон как бьют, жмём противника по всем фронтам! такой тягомотины лет на 20 хватит, а там Путин помрёт и всё само собой рассосётся! как сказала политолог Шульман:" Политика в России сейчас такая. Надо глубоко зажмуриться и ждать, когда всё устаканится!"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:04
Цитата:
Ну тогда и нам нафиг нужна эта СВО - не поднимайте эту тему. Пусть хоть ВСЕХ поубивает этот Путин. Только если для ради того что словесные прения это во первых - гимнастика для ума и чтобы деменция не подкралась.
saba:
в России никто уже не интересуется СВО
в России никто уже не интересуется СВО
Ну тогда и нам нафиг нужна эта СВО - не поднимайте эту тему. Пусть хоть ВСЕХ поубивает этот Путин. Только если для ради того что словесные прения это во первых - гимнастика для ума и чтобы деменция не подкралась.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:07
Цитата:
Скот, когда пасет его пастух и отправляет этот скот на мясо, тоже не интересуется своими сородичами, почему?
Да потому что он скот!
А люди, они должны иногда хотя бы интересоваться..
Или они там и есть скот?
saba:
Вон Гога нам говорит, в России никто уже не интересуется СВО, каждый занимается своим
Вон Гога нам говорит, в России никто уже не интересуется СВО, каждый занимается своим
Скот, когда пасет его пастух и отправляет этот скот на мясо, тоже не интересуется своими сородичами, почему?
Да потому что он скот!
А люди, они должны иногда хотя бы интересоваться..
Или они там и есть скот?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:14
Россия Не интересуются СВО? Врятли. Беда там постучалась в каждую наверно 5 дверь. Знаю что многие из вас между делом гоняют в Челябинск по делам. Обратите внимание на кладбище в Еманжилинске. Там с право будет потом с лево. Флаги РФ погибших висят и Вагнеровские тоже. Немало. Учитывая что это не город, а деревни и в том что много кто по снимал уже флаги за два года. То война явно в этих деревнях не последняя тема.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 17:20
Цитата:
Отец моего племяша через два дня уже в однокашках лайки всем ставил.
В России пропаганда сейчас такая, отдай сына в обмен на жратву и молчи.
Действительно как скот там народ.
И все, все довольны.
Черт с этими погибшими за Путина.
Бабы еще нарожают.
Я вот подивился на собственных родичах..
Vit:
Беда там постучалась в каждую наверно 5 дверь. Знаю что многие из
Беда там постучалась в каждую наверно 5 дверь. Знаю что многие из
Отец моего племяша через два дня уже в однокашках лайки всем ставил.
В России пропаганда сейчас такая, отдай сына в обмен на жратву и молчи.
Действительно как скот там народ.
И все, все довольны.
Черт с этими погибшими за Путина.
Бабы еще нарожают.
Я вот подивился на собственных родичах..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать