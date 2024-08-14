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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:31
#10486
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Цитата:
saba:
Напоминаю по решению ГенАссамблеи ООН




[Исправлено: Добринцофф, 14.08.2024 - 13:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:37
#10487
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Цитата:
Skeptic:
даже могли приложить руку к прикреплению взрывчатки»

И что дальше говорится?
Почему не до конца?
Немецкая прокуратура не нашла их связей с госструктурами Украины и тд и тп..
Ну пусть их отловят и расстреляют, какая теперь разница?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:40
#10488
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Цитата:
Добринцофф:

Вот Добринцов мне за Путина и его бойню в Украине чуть голову не оторвал.
А Макс как то скис.
Наверно на работе другие хохлы увидели, что он за Путина глотку рвет, или сам показал им, наверно не очень то и оценили?
Надеюсь Добринцов так же будет горой за Путина и за войну стоять как раньше?

[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 13:40]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:46
#10489
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Вот только как зетпатриоты выворачивают, если ты против политики Путина и против войны, ты русофоб и нацист.
Вот мы казахи, если кто то из нас против политики Токаева, не говорим, что он казахофоб и нацист.
Интересно, не правда ли?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:49
#10490
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Цитата:
Vit:
это камень в огород России?


В огород ЛУЗЕРА Путина и неудачника Зеленского.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:51
#10491
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И вот потому то таков парадокс, у патриотов Путина, у сторонников войны, абсолютно все вокруг русофобы и враги, только потому, что они не согласны с политикой Путина в украинском решении проблемы.
То есть кто против власти, или критикует ее, это русофоб и нацист.
Блин, они тут эту власть критикуют, имеем ли мы казахи право говорить, что они казахофобы и нацисты?
Нет.
Потому что мы не рабы своей власти
Они рабы.
В том то и дело..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:54
#10492
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Цитата:
ACROS:
В огород ЛУЗЕРА Путина и

Ну вот, о чем и я, если камень в Путина, ьы нацист, русофоб и газета, где ты пишешь, поддерживает русофобию!
А если с кем то ты согласен по какому либо вопросу, тот тоже русофоб и вообще все вы нацисты..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16567
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 13:04
#10493
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Цитата:
Skeptic:
Сам понял, что написал?

Понял)
Могу развернуто если ты не понял)
Россия из пленных украинцев набирает армию предателей)
Немцы тоже самое делали набирая власовцев)
Цитата:
Vit:
Кто бы говорил) у кого каждый комент это камень в огород России? В каждой ветке)

Ну дык я и пишу)
Что ты такой же а то и хуже Цитата:
Vit:
он же наверно,( не земляк.)

Да кстати тоже заметил похожую риторику на того не земляка))
Мат и беспонтовые угрозы)
Он же и отзыв в 2гис написал про НГ видимо))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 13:25
#10494
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Цитата:
111:
если ты против политики Путина и против войны, т


Я лично против политики Путина и Зеленского , но за продолжение братоубийственной войнушки развязанной Путиным- больше крови, больше смертей среди детей, стариков, женщин- что бы согласно закону - количество смертей перейдёт в качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских. Клин-клином вышибают: звучит кощунственно, зверски, садистки, бесчеловечно, но эти двое ЭТОГО заслужили. Неужели в мире не найдётся два человека с ледорубами- что бы закончить войну ?
Она уже, эта НЕНАВИСТЬ, происходит- сперва глухое еле слышное брожение, потом - недовольство итогами СВО, невосполнимая смерть родных и пацанов- котёл когда то закипит и разорвёт крышку и тогда как обычно : - КРЕСТЬЯНСКИЙ русский бунт - слепой, злой, беспощадный и вчерашний кумир будет распят на глазах у всех под улюлюкание и одобрительный свист толпы.
Вот увидите- так оно и будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40247
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 13:30
#10495
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Цитата:
ACROS:
но за продолжение братоубийственной войнушки развязанной

Хотя я тоже не раз подмечал себя, что Казахстану не очень выгодно например быстрое окончание войны, нам не нужна голодная, полгая ненависти Россия, готовая напасть на нас в любой момент и раскерачить нас.
А потому наиболее выгоден вариант хотя бы с продлением войны на пять - семь лет, ну и как следствие отколовшиеся регионы, Татарстан, Башкирия, еще кто то, и вот там уже будет интересно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 13:38
#10496
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Цитата:
abaika95:
Немцы тоже самое делали набирая власовцев)


Никто нового ничего не придумал: - законы войны одинаковы для всех и во все времена: - вспомните походы Македонского, Кира, Тамерлана, Чингисхана - в их войсках тоже были "власовцы" того времени.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 13:42
#10497
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Цитата:
111:
еще кто то,


Забайкальская республика, Дальневосточная республика, Закавказские республики - кажеться, эти были во времена гражданской войны со своими институтами власти, потом великий Ленин их ( нас в том числе) собрал воедино.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 13:48
#10498
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Цитата:
ACROS:
Никто нового ничего не придумал:

Отчего ж не придумал?! Как отмечали тут, ковровое бомбометание. быстро и эффективно решает вопросы без перерывов и выходных. Только эффективность ни разу не постсоветский конёк, от того и методы македонского да тамерлана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 13:58
#10499
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Цитата:
Карачун:
ковровое бомбометание.


Это же придумано было давно, если память мне не изменяет: - ещё американцами в прошлом веке, во времена вьетнамской войны когда они наряду с "ковровым" бомбометанием применяли обыкновенный ГЕРБИЦИД сплошного действия под названием " НАПАЛМ"- который выжигал ПОЛНОСТЬЮ всю зелёнку и "красные" кхмеры вынуждены были копать глубокие и многокилометровые подземные ходы и туннели с размером маленьких городков, в которых прятались и военные и дети, женщины, старики.

Напалм - сегодня - это обыкновенный гербицид сплошного действия которым мы, фермеры, пользуемся ежегодно и несколько раз за сезон, для химпара (Вит - знает что это такое).
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
795
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 14:32
#10500
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Цитата:
ACROS:
это обыкновенный гербицид сплошного действия

Какими механизмами пользуетесь для применения этого препарата?
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