Re: Верблюды погибли в результате ДТП на трассе в Костанайской...

Отправлено: - 19:01

Цитата://59 км автодороги Костанай-Карабутак.//



Нет такой автодороги Костанай-Карабутак, есть автодорога Рудный-Карабутак.



На выезде с г.Рудного в сторону р.Айет, справа на территории автокемпинга кто то установил юрту и неподалёку стали пастись верблюды, всегда хотел подъехать на предмет продажи шубата, да всё некогда и не с руки было.

Там скорость у авто всегда большая , где то несутся под 120-140 км/час. и именно возле этой юрты трасса освещается фонарями и трасса огорожена отбойниками.