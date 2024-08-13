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≡ Верблюды погибли в результате ДТП на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49854
Верблюды погибли в результате ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 13.08.24 - 18:23
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ДТП с животными произошло 12 августа ночью на 59 км автодороги Костанай-Карабутак. Как сообщили в пресс-службе департамета полиции Костанайской области, верблюды погибли, а водитель не пострадал, однако ему причинен материальный ущерб.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
875
Re: Верблюды погибли в результате ДТП на трассе в Костанайской...
Отправлено: 13.08.24 - 18:23
#1
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Мало нам баранов, теперь ещё и верблюды появились :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6399
Re: Верблюды погибли в результате ДТП на трассе в Костанайской...
Отправлено: 13.08.24 - 19:01
#2
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Цитата://59 км автодороги Костанай-Карабутак.//

Нет такой автодороги Костанай-Карабутак, есть автодорога Рудный-Карабутак.

На выезде с г.Рудного в сторону р.Айет, справа на территории автокемпинга кто то установил юрту и неподалёку стали пастись верблюды, всегда хотел подъехать на предмет продажи шубата, да всё некогда и не с руки было.
Там скорость у авто всегда большая , где то несутся под 120-140 км/час. и именно возле этой юрты трасса освещается фонарями и трасса огорожена отбойниками.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7026
Re: Верблюды погибли в результате ДТП на трассе в Костанайской...
Отправлено: 14.08.24 - 13:31
#3
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На выезде из рудного в поселке юбилейный кто-то завел табун верблюдов, так появились в продаже шубат и мясо, разумеется верблюжатина. На пробу покупали, ничем от конины не отличается. Животинка не послушная,бродит по одиночке где вздумается,даже совершали налет на частные дворы в коттеджах,тем самым перепугали не на шутку жителей того района
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