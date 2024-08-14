Отправлено: - 13:04

Skeptic:

Сам понял, что написал?

Vit:

Кто бы говорил) у кого каждый комент это камень в огород России? В каждой ветке)

Vit:

он же наверно,( не земляк.)

Цитата:Понял)Могу развернуто если ты не понял)Россия из пленных украинцев набирает армию предателей)Немцы тоже самое делали набирая власовцев)Цитата:Ну дык я и пишу)Что ты такой же а то и хуже Цитата:Да кстати тоже заметил похожую риторику на того не земляка))Мат и беспонтовые угрозы)Он же и отзыв в 2гис написал про НГ видимо))