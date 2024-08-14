Вот Добринцов мне за Путина и его бойню в Украине чуть голову не оторвал. А Макс как то скис. Наверно на работе другие хохлы увидели, что он за Путина глотку рвет, или сам показал им, наверно не очень то и оценили? Надеюсь Добринцов так же будет горой за Путина и за войну стоять как раньше?
Вот только как зетпатриоты выворачивают, если ты против политики Путина и против войны, ты русофоб и нацист. Вот мы казахи, если кто то из нас против политики Токаева, не говорим, что он казахофоб и нацист. Интересно, не правда ли?
И вот потому то таков парадокс, у патриотов Путина, у сторонников войны, абсолютно все вокруг русофобы и враги, только потому, что они не согласны с политикой Путина в украинском решении проблемы. То есть кто против власти, или критикует ее, это русофоб и нацист. Блин, они тут эту власть критикуют, имеем ли мы казахи право говорить, что они казахофобы и нацисты? Нет. Потому что мы не рабы своей власти Они рабы. В том то и дело..
Ну вот, о чем и я, если камень в Путина, ьы нацист, русофоб и газета, где ты пишешь, поддерживает русофобию! А если с кем то ты согласен по какому либо вопросу, тот тоже русофоб и вообще все вы нацисты..
111: если ты против политики Путина и против войны, т
Я лично против политики Путина и Зеленского , но за продолжение братоубийственной войнушки развязанной Путиным- больше крови, больше смертей среди детей, стариков, женщин- что бы согласно закону - количество смертей перейдёт в качество НЕНАВИСТИ против правящего режима Путина среди русских. Клин-клином вышибают: звучит кощунственно, зверски, садистки, бесчеловечно, но эти двое ЭТОГО заслужили. Неужели в мире не найдётся два человека с ледорубами- что бы закончить войну ? Она уже, эта НЕНАВИСТЬ, происходит- сперва глухое еле слышное брожение, потом - недовольство итогами СВО, невосполнимая смерть родных и пацанов- котёл когда то закипит и разорвёт крышку и тогда как обычно : - КРЕСТЬЯНСКИЙ русский бунт - слепой, злой, беспощадный и вчерашний кумир будет распят на глазах у всех под улюлюкание и одобрительный свист толпы. Вот увидите- так оно и будет.
ACROS: но за продолжение братоубийственной войнушки развязанной
Хотя я тоже не раз подмечал себя, что Казахстану не очень выгодно например быстрое окончание войны, нам не нужна голодная, полгая ненависти Россия, готовая напасть на нас в любой момент и раскерачить нас. А потому наиболее выгоден вариант хотя бы с продлением войны на пять - семь лет, ну и как следствие отколовшиеся регионы, Татарстан, Башкирия, еще кто то, и вот там уже будет интересно..
Забайкальская республика, Дальневосточная республика, Закавказские республики - кажеться, эти были во времена гражданской войны со своими институтами власти, потом великий Ленин их ( нас в том числе) собрал воедино.
Отчего ж не придумал?! Как отмечали тут, ковровое бомбометание. быстро и эффективно решает вопросы без перерывов и выходных. Только эффективность ни разу не постсоветский конёк, от того и методы македонского да тамерлана.
Это же придумано было давно, если память мне не изменяет: - ещё американцами в прошлом веке, во времена вьетнамской войны когда они наряду с "ковровым" бомбометанием применяли обыкновенный ГЕРБИЦИД сплошного действия под названием " НАПАЛМ"- который выжигал ПОЛНОСТЬЮ всю зелёнку и "красные" кхмеры вынуждены были копать глубокие и многокилометровые подземные ходы и туннели с размером маленьких городков, в которых прятались и военные и дети, женщины, старики.
Напалм - сегодня - это обыкновенный гербицид сплошного действия которым мы, фермеры, пользуемся ежегодно и несколько раз за сезон, для химпара (Вит - знает что это такое).
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