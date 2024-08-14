Re: "Не пустили 12-летнюю девочку в самолет": правила...

Отправлено: - 14:16

Кажеться "НГ" писала о похожем случае, только в Костанае и в автобусе, где водитель тоже высадил маленькую девочку из-за того что не было денег на билет и вроде это было зимой, в мороз. Может в деталях я не точен- но, примерно так и было.

Так вот : - там в авиакомпании, в Астане - элита и сливки инженерной интеллигенции, люди с высшим, да и не с одним, наверное, образованием.

Тут- водило со средним, если ещё закончил школу, образованием- этику и эстетику вряд ли проходил и с прочими гуманитарными дисциплинами тоже вероятно, незнаком.



Водиле - всё это простительно, но этим астанинским работникам бывшего Аэрофлота - НИЗКО, БЫДЛОВАТО и ХАМОВАТО себя вести статус профессии НЕ ДОЛЖЕН позволять этого делать.

Или и там произошло ОПУЩЕНИЕ нравов, порядочности и чувство интеллигенции.

Или: какое общество - такие и лётчики.



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