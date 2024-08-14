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≡ "Не пустили 12-летнюю девочку в самолет": правила перевозок изменят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49854
"Не пустили 12-летнюю девочку в самолет": правила перевозок изменят в Казахстане
Отправлено: 14.08.24 - 13:06
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История 12-летней девочки из Уральска, которую не пустили на рейс, оставив одну в аэропорту, получила продолжение. О последствиях рассказал адвокат семьи Данильхан Шагатаев.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
161
Re: "Не пустили 12-летнюю девочку в самолет": правила...
Отправлено: 14.08.24 - 13:06
#1
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Да бардака не только в авиазаконах хватает. Недавно отпустил свою дочь 16 лет со средним сыном 25 лет и снохой на вечерний сеанс в кино. Сына, сноху- пропустили, дочь нет, якобы нужна доверенность на сопровождение ребенка.. Родному брату????? И пришлось ей вечером, затемно возвращаться домой. Второй серией было то, что кинотеатр не хотел возвращать деньги за несостоявшийся поход в кино...
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7026
Re: "Не пустили 12-летнюю девочку в самолет": правила...
Отправлено: 14.08.24 - 13:24
#2
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Однажды (1994 год) не было билетов на борт Алматы -москва, с пересадкой в Аркалыке и Уральске, так добрые стюардессы провезли нас в кабине для отдыха пилотов, там на выходе стоял оранжевый ящик,а в салоне несколько ящиков настоящей колы в 0,3 бутылечках. Нас было трое, отдали три стоимости билета, видимо пилоты себе забрали,
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6399
Re: "Не пустили 12-летнюю девочку в самолет": правила...
Отправлено: 14.08.24 - 14:16
#3
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Кажеться "НГ" писала о похожем случае, только в Костанае и в автобусе, где водитель тоже высадил маленькую девочку из-за того что не было денег на билет и вроде это было зимой, в мороз. Может в деталях я не точен- но, примерно так и было.
Так вот : - там в авиакомпании, в Астане - элита и сливки инженерной интеллигенции, люди с высшим, да и не с одним, наверное, образованием.
Тут- водило со средним, если ещё закончил школу, образованием- этику и эстетику вряд ли проходил и с прочими гуманитарными дисциплинами тоже вероятно, незнаком.

Водиле - всё это простительно, но этим астанинским работникам бывшего Аэрофлота - НИЗКО, БЫДЛОВАТО и ХАМОВАТО себя вести статус профессии НЕ ДОЛЖЕН позволять этого делать.
Или и там произошло ОПУЩЕНИЕ нравов, порядочности и чувство интеллигенции.
Или: какое общество - такие и лётчики.

Т
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