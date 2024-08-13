Отправлено: - 12:24

saba:

Ну не надо смотреть на всё так серьёзно! Это же игра, сказка, карнавал! Народ веселится!

Цитата:Да надо было заместителю председателя мажилиса Парламента РК Альберту Рау появился на карнавале в вышиванке и казацких шароварах что бы поддержать украинский народ в оккупационной войне развязанной бункерным !