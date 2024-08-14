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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1325
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 10:44
#10471
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Цитата:
ACROS:
находимся в низкопробной, вульгарной российской газетёнке ??

а при чем тут российской? Зачем подражать 111 и везде Россию приплетать?
P.S. он сейчас начнет писать за пруфы, но такой чести я ему не окажу)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 10:54
#10472
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Цитата:
111:
как и ты собственно, говоришь что тебе кто то житья из казахов не дал тут, што, неправда?

Это между мной и тобой. Украина и Путин тут вообще не при делах.

[Исправлено: maxsaf, 14.08.2024 - 11:55]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 10:56
#10473
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Цитата:
111:
Он постоянно кричал что украинская территория, Крым его. Из за таких как он и началась эта бойня.

А кто-то кричал: хочу в Европу, хочу труселя, хочу прыгать и скакать. Может из-за таких всё началось?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24260
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 10:59
#10474
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Цитата:
111:
Вы все, которые хотят, чтоб была бойня и украинцев убивали, да и русских собственно

Да чё ты заладил как попугай Попка. Тебе тыщу раз сказали что никто не хочет бойню, но повлиять на это могут лишь единицы, остальные просто ждут чем все закончится.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 11:19
#10475
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Цитата:
maxsaf:
Тебе тыщу раз сказали

Нет, ты говорил что политика Путина по отношению к народу Украины правильная и СВО правильное дело.
А как, ты уже против политики Путина?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 11:20
#10476
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Цитата:
maxsaf:
Украина и Путин тут вообще не при делах.

Нет, ты давно гнал за Донбасс и Луганск.
Как ни при делах, забыл вдруг?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:04
#10477
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Цитата:
maxsaf:
кто-то кричал: хочу в Европу, хочу труселя, хочу прыгать и скакать. Может из-за таких всё началось?

Тоесть за то что ты скакал тут мечтая уехать на запад, в итоге уехал на запад к тамошним труселям Россия обязана теперь бомбить Костанай?)) интересная логика) как всегда)
Z образная) Цитата:
maxsaf:
остальные просто ждут чем все закончится.

Ждать можно молча как Ургант
А мы видим что Zники тиипа тебя и ветала активно трындят о том что украинцев нужно дожимать и давить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:06
#10478
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Цитата:
maxsaf:
Витал вообще ни при делах, а под раздачу попал.

Нефигасе не приделах)
Да у него через каждый комент сквозит ненависть к украинцам
Он же кричит что Украину и бандеровцев которые воюют там нужно дожимать
У него "Наши мальчики воюют на Донбассе"
Это не при делах теперь называется?))
Тогда я вообще мимо прохожу)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:12
#10479
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...
Здравый смысл побеждает всегда.
...
Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона (https://t.me/rian_ru/195439) имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16566
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:13
#10480
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Цитата:
Skeptic:
Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона

Ну вот у России, свои власовцы появились))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:17
#10481
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...
С чего бы это?..
...
«Первый ордер на арест за теракты на «Северных потоках»:
Спустя два года после крупнейшего инфраструктурного теракта немцы решили, что стоит кого-то арестовать - и попытаются задержать украинца Владимира З. «Спустя почти два года после подрыва газопроводов «Северных потоков» генеральный прокурор Йенс Роммель выдал первый ордер на арест подозреваемого. По данным ARD , Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, это украинец Владимир З., который, как сообщается, совсем недавно побывал в Польше. Журналистам удалось дозвониться до Владимира и спросить его о причастности к терактам. Тот ответил, что не причастен, после чего бросил трубку.
Известно, что всего по подозрению в совершении диверсий проходят трое украинских инструкторов по дайвингу, однако ордер пока выдан лишь на одного из них. В настоящее время все трое уже покинули территорию Германии. По официальной версии, они участвовали в подрыве газопроводов и даже могли приложить руку к прикреплению взрывчатки»
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:18
#10482
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Цитата:
abaika95:

Сам понял, что написал?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:23
#10483
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Цитата:
abaika95: Нефигасе не приделах)
Кто бы говорил) у кого каждый комент это камень в огород России? В каждой ветке)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:25
#10484
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И ваще че я оправдываюсь?) ночью Марик бодался походу с его давним другом 555 он же наверно,( не земляк.) Они любят друг друга с древних времен. Жить друг без друга не могут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 12:28
#10485
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Причём оба ночью были походу вгашеные)) один кричит да я щас тут выставлю фотки твои.
Второй давай тельняшку рвать на себе и кричать : да давай мне пофиг я мужик. И тд. :lol:

[Исправлено: Vit, 14.08.2024 - 12:29]
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