Отправлено: - 10:54

111:

как и ты собственно, говоришь что тебе кто то житья из казахов не дал тут, што, неправда?

[Исправлено: maxsaf, 14.08.2024 - 11:55]

Цитата:Это между мной и тобой. Украина и Путин тут вообще не при делах.