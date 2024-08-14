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ACROS:

в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.

Цитата:Тут я в общем то согласен, только почему один Зеленский? Украина от России отвернулась сразу после получения независимости, чему немало способствовала и сама Россия своей высокомерной политикой Старшего брата. Украина же получив независимость ,внезапно прозрела и увидела в мире то Старших братьев пруд пруди и предлагают они условия гораздо более выгодные чем Россия! Так что если в чём Зеленский и виноват, то это в том ,что при его президентстве Россия надумаланапасть! Напомню КТО своим указом начал ВРИО президента Турчинов, после него был Порошенко и лишь потом Зеленский! А прозападная политика началась ещё при Кравчуке, потом Кучма и т.д. Янукович то тоже был не очень то пророссийский, просто хотел и у России бабок оторвать и в ЕС одновременно пойти! Но ему и там и тут сказали "Выбирай", он качнулся в сторону России, а народ захотел в Европу,вот и весь конфликт. А все скачки с гилякой и прочие нацисты,это пена присущая любой революции. Которая кстати оказалась очень удобной для кремлёвских политтехнологов , чтобы оправдать сторжение!!!