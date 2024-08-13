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≡ Аким Костаная Марат Жундубаев, комментируя частые отключения...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49853
Аким Костаная Марат Жундубаев, комментируя частые отключения...
Отправлено: 13.08.24 - 17:53
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Аким Костаная Марат Жундубаев, комментируя частые отключения электричества в последнее время, сообщил, что сбои были на республиканских сетях, которые принадлежат ТОО «МРЭТ». Согласны ли вы на повышение тарифа для этого ТОО?
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§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
919
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев, комментируя частые отключения...
Отправлено: 13.08.24 - 17:53
#1
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На месте 15-20 частных домов влепить человейники на несколько сотен квартир и рассуждать о непричастности к энергетическому коллапсу. Браво!
Какими республиканскими не были сети, "бахает" почему то в городе, а не на магистралях. Вот же ж парадокс.
В городе беда со светофорами и уличным освещением. Каждый день - опасность трагедии. А этим - лишь бы тарифы выклянчить, а не исполнять свои основные функции.
Сначала обеспечьте бесперебойную подачу, прекратите каждый день целые районы обесточивать, и уж только потом просите повышения!!! Тут для прокуратуры и антикора - непаханое поле
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1536
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев, комментируя частые отключения...
Отправлено: 14.08.24 - 10:04
#2
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Цитата:
vofkakst:

:-) Вы видели у нас хоть одну коммунальную сферу, где проблемы собирались решать кардинально?
Самый "простой" и "лёгкий" способ "заработать" - поднять тарифы. Его и выбирают все деятели от коммуналки.
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