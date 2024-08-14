НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр спрогнозировал завоз "автохлама" в Казахстан
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49853
Министр спрогнозировал завоз "автохлама" в Казахстан
Отправлено: 14.08.24 - 09:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так министр назвал автомобили, которые могут попасть в Казахстан из России, когда там увеличат ставку утилизационного сбора. При этом на цены в Казахстане, по мнению Шарлапаева, это не повлияет.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1274
Re: Министр спрогнозировал завоз "автохлама" в...
Отправлено: 14.08.24 - 09:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чушь, казахстанцы ездят на подержанных автомобилях потому, что цены на новые задраны до звёзд. А ведь когда свое " автопроизводство" налаживали обещали, что будет дешевле.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS