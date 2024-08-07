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≡ Как повлиял паводок на водохранилища Костанайской области, рассказали в филиале РГП "Казводхоз"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49853
Как повлиял паводок на водохранилища Костанайской области, рассказали в филиале РГП "Казводхоз"
Отправлено: 07.08.24 - 18:17
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Верхнетобольское водохранилище будет реконструировано в 2025-2026 годах, Каратомарское - в 2026-2027 годах, а Амангельдинское в 2027-2028 годах. Об этом сообщил директор Костанайского филиала РГП "Казводхоз" Даурен АБДИКАМИТОВ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1536
Re: Как повлиял паводок на водохранилища Костанайской области,...
Отправлено: 07.08.24 - 18:17
#1
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Проснулись.
Ремонтом надо было заниматься, когда водохранилища пустые были.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Как повлиял паводок на водохранилища Костанайской области, рассказали в филиале РГП "Казводхоз"
Отправлено: 07.08.24 - 21:09
#2
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Цитата:
Skeptic:
Ремонтом надо было заниматься

Так вроде ремонт из за паводка или нет? Паводок то вроде все водохранилища выдержали, нигде не прорвало!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1477
Re: Как повлиял паводок на водохранилища Костанайской области,...
Отправлено: 07.08.24 - 21:44
#3
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Цитата:
Skeptic:
Проснулись.


....думаю ещё нет как прорвёт тогда хош не хош вставать надо будет..
....вообще такие суммы космические называют,а почему не занимались текущим ремонтом?каждый год можно что то ремонтировать или?
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1274
Re: Как повлиял паводок на водохранилища Костанайской области,...
Отправлено: 14.08.24 - 09:53
#4
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Какой же это текущий ремонт, чуть подкрасили и освещение заменили, а основного не касались даже.
Профайл
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