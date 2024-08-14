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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 698 из 699«1...696697698699»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 05:58
#10456
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Цитата:
ACROS:
Путин и Зеленский)

У меня вопрос, а что должен был делать Зеленский, когда к нему в дом завалилась орда вооруженных людей с танками ,авиацией и тяжёлой артиллерией? Как советует Максаф поднять лапки и сдаться? Почему Вы ставите его на одну доску с агрессором? Напоминаю по решению ГенАссамблеи ООН Россия официально признана агрессором, чтобы не было обвинений в мой адрес, что это только я так считаю!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:00
#10457
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Цитата:
Гога:
Откуда данные ? Сам придумал ?

По всем западным СМИ разлетелось, с указанием конкретной модели худи
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:09
#10458
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Цитата:
555:
начнется очень быстро, мявкнуть не успеешь и сигарету скурить

Это конкретная угроза? Кому? Мне в том числе? Всем в Казахстане,кто против Путина? И от чьего лица? У Вас лично есть танки, только для того, чтобы Абайка не смог сигарету выкурить? Так знайте, если Ваши танки перейдут мою лично границу, а я как гражданин Казахстана считаю границы моей страны своими лично, я не зассу и как украинцы тоже встану на защиту своей Родины! Звучит пафосно, но это правда!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:11
#10459
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Как то странно, в Казахстане, в казахстанской газете, кто то угрожает танками нашей стране и конкретно гражданину Казахстана!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:16
#10460
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15197
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 07:31
#10461
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Цитата:
111: Но почему вы выклали из за ненависти фото моего
Я тут не приделах. Ваще не знаком с 555. Да я ночью заходил, видел как вы бодаитесь и спать лёг. С твоим компаньем по диалогу я не знаком и ваще непомню его кто это. Зачем меня сюда приплел? А В плане личных данных, поступок не мужской от него.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6392
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 07:40
#10462
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Цитата:
555:
Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.


Вопрос к редакции - что тут за мат и похабщина ? Мы что ? находимся в низкопробной, вульгарной российской газетёнке ?? Удалите этого форумчанина СОВСЕМ , без права восстановления.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15197
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 07:43
#10463
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Кстати впервые тебя увидел. Жизнерадостный мужик, я чёт думал ты другой) Я ж не лазю по соцсетям. Только новостные ленты и развлекашки разные)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6392
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 08:22
#10464
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Цитата:
saba:
должен был делать Зеленский,


Единственное что я знаю ТОЧНО и вы тоже , с высоты прожитых ваших лет, тоже знаете: - в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.
Я не обеляю украинцев и не виню русских- никакой карапаим русский и никакой карапаим украинец ( кроме оголтелых нациков которых много и с той и с этой стороны, да и у нас их тоже хватает) не хочет крови и убийства - они хотят просто торговать, работать, жить, растить детей и достойно умереть в старости.
Рыба всегда ГНИЁТ с головы. Зеленский и Путин - это ЛУЗЕРЫ-руководители, которые НЕ СМОГЛИ или НЕ ЗАХОТЕЛИ сесть за стол и обо всём договориться- ВСЁ находиться только и только в их руках.
Поэтому я ратую за то что бы война развязанная Путиным стала как можно КРОВАВЕЙ и ЖЕСТКОЙ и УБИЙСТВЕННЕЙ, что бы русские и украинцы САМИ поняли глубину ЦИНИЧНОСТИ и ЖЕСТОКОСТИ и НЕНАВИСТИ этих руководителей по отношению к своим народам. Пусть будет больше трупиков детей и младенцев, женщин и стариков. Скоро народы этих стран сами будут судить их.
Во всём виноваты Зеленский и Путин, но Путин - больше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 08:24
#10465
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Цитата:
Vit:
Я тут не приделах.

Ну да Виталий точно не про это! Таких мерзопакостных выходок от него быть не может!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 08:34
#10466
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Цитата:
ACROS:
в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.

Тут я в общем то согласен, только почему один Зеленский? Украина от России отвернулась сразу после получения независимости, чему немало способствовала и сама Россия своей высокомерной политикой Старшего брата. Украина же получив независимость ,внезапно прозрела и увидела в мире то Старших братьев пруд пруди и предлагают они условия гораздо более выгодные чем Россия! Так что если в чём Зеленский и виноват, то это в том ,что при его президентстве Россия надумаланапасть! Напомню КТО своим указом начал ВРИО президента Турчинов, после него был Порошенко и лишь потом Зеленский! А прозападная политика началась ещё при Кравчуке, потом Кучма и т.д. Янукович то тоже был не очень то пророссийский, просто хотел и у России бабок оторвать и в ЕС одновременно пойти! Но ему и там и тут сказали "Выбирай", он качнулся в сторону России, а народ захотел в Европу,вот и весь конфликт. А все скачки с гилякой и прочие нацисты,это пена присущая любой революции. Которая кстати оказалась очень удобной для кремлёвских политтехнологов , чтобы оправдать сторжение!!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24256
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 09:41
#10467
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Цитата:
saba: Ну да Виталий точно не про это! Таких мерзопакостных выходок от него быть не может
Цитата:
ACROS: не хочет крови и убийства - они хотят просто торговать, работать, жить, растить детей и достойно умереть в старости.


Вот именно, тут большинство или нейтральных взглядов, или с позиции "меня только не трогайте", а тип тут один общеизвестный всех в зэт-патриоты записал, кто вместе с ним и Абайкой тут скакать отказывается.
Витал вообще ни при делах, а под раздачу попал. Гоге постоянно за Крым достается, хотя он лично Крым не отжимал, но присесть с остальными смельчакам не хочет.

[Исправлено: maxsaf, 14.08.2024 - 10:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40228
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 10:34
#10468
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Цитата:
maxsaf:
Гоге постоянно за Крым достается, хотя он лично Крым не

Врать то кончай.
Он постоянно кричал что украинская территория, Крым его.
Из за таких как он и началась эта бойня.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40228
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 10:35
#10469
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Цитата:
maxsaf:
тут большинство или нейтральных

Нет, ты за Путина и войну всегда топил, как, ты уже против убийства украинцев, а Гога ничего такого не говорил, неужели?
А што случилось?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40228
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 10:38
#10470
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Цитата:
maxsaf:
Витал вообще ни при делах, а под раздачу попал

Так он тоже патриот Путина, на нас говорит что нацисты, как и ты собственно, говоришь что тебе кто то житья из казахов не дал тут, што, неправда?
Вы все, которые хотят, чтоб была бойня и украинцев убивали, да и русских собственно, для меня одинаковыми стали, вы русские патриоты, разве это плохо?

[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 11:39]
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