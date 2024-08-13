Re: Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках,...

Отправлено: - 09:02

Вообще никабы уже начали запрещать, потихоньку доходит что это абсолютно чужая культура, не думаю что Лисаковским "наложницам" понравится шлындрать по областному акимату в таком виде постоянно, конечно, есть "султаны" мечтающие чтобы все вокруг замотались в эти вещи, куда вообще смотрят профильные органы?!