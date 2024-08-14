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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 05:58
Цитата:
У меня вопрос, а что должен был делать Зеленский, когда к нему в дом завалилась орда вооруженных людей с танками ,авиацией и тяжёлой артиллерией? Как советует Максаф поднять лапки и сдаться? Почему Вы ставите его на одну доску с агрессором? Напоминаю по решению ГенАссамблеи ООН Россия официально признана агрессором, чтобы не было обвинений в мой адрес, что это только я так считаю!
ACROS:
Путин и Зеленский)
Путин и Зеленский)
У меня вопрос, а что должен был делать Зеленский, когда к нему в дом завалилась орда вооруженных людей с танками ,авиацией и тяжёлой артиллерией? Как советует Максаф поднять лапки и сдаться? Почему Вы ставите его на одну доску с агрессором? Напоминаю по решению ГенАссамблеи ООН Россия официально признана агрессором, чтобы не было обвинений в мой адрес, что это только я так считаю!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:00
Цитата:
По всем западным СМИ разлетелось, с указанием конкретной модели худи
Гога:
Откуда данные ? Сам придумал ?
Откуда данные ? Сам придумал ?
По всем западным СМИ разлетелось, с указанием конкретной модели худи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:09
Цитата:
Это конкретная угроза? Кому? Мне в том числе? Всем в Казахстане,кто против Путина? И от чьего лица? У Вас лично есть танки, только для того, чтобы Абайка не смог сигарету выкурить? Так знайте, если Ваши танки перейдут мою лично границу, а я как гражданин Казахстана считаю границы моей страны своими лично, я не зассу и как украинцы тоже встану на защиту своей Родины! Звучит пафосно, но это правда!
555:
начнется очень быстро, мявкнуть не успеешь и сигарету скурить
начнется очень быстро, мявкнуть не успеешь и сигарету скурить
Это конкретная угроза? Кому? Мне в том числе? Всем в Казахстане,кто против Путина? И от чьего лица? У Вас лично есть танки, только для того, чтобы Абайка не смог сигарету выкурить? Так знайте, если Ваши танки перейдут мою лично границу, а я как гражданин Казахстана считаю границы моей страны своими лично, я не зассу и как украинцы тоже встану на защиту своей Родины! Звучит пафосно, но это правда!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:11
Как то странно, в Казахстане, в казахстанской газете, кто то угрожает танками нашей стране и конкретно гражданину Казахстана!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 06:16
Цитата:
Орел что ли комнатный? Ну ка расскажи кого ещё уроешь! Урывалка не треснет? с такими разговорами иди в подворотню, нечего здесь делать! Для мужского разговора свою рожу покажи!
555:
Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.
Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.
Орел что ли комнатный? Ну ка расскажи кого ещё уроешь! Урывалка не треснет? с такими разговорами иди в подворотню, нечего здесь делать! Для мужского разговора свою рожу покажи!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 07:31
Цитата:
111: Но почему вы выклали из за ненависти фото моегоЯ тут не приделах. Ваще не знаком с 555. Да я ночью заходил, видел как вы бодаитесь и спать лёг. С твоим компаньем по диалогу я не знаком и ваще непомню его кто это. Зачем меня сюда приплел? А В плане личных данных, поступок не мужской от него.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6392
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 07:40
Цитата:
Вопрос к редакции - что тут за мат и похабщина ? Мы что ? находимся в низкопробной, вульгарной российской газетёнке ?? Удалите этого форумчанина СОВСЕМ , без права восстановления.
555:
Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.
Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.
Вопрос к редакции - что тут за мат и похабщина ? Мы что ? находимся в низкопробной, вульгарной российской газетёнке ?? Удалите этого форумчанина СОВСЕМ , без права восстановления.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 07:43
Кстати впервые тебя увидел. Жизнерадостный мужик, я чёт думал ты другой) Я ж не лазю по соцсетям. Только новостные ленты и развлекашки разные)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6392
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 08:22
Цитата:
Единственное что я знаю ТОЧНО и вы тоже , с высоты прожитых ваших лет, тоже знаете: - в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.
Я не обеляю украинцев и не виню русских- никакой карапаим русский и никакой карапаим украинец ( кроме оголтелых нациков которых много и с той и с этой стороны, да и у нас их тоже хватает) не хочет крови и убийства - они хотят просто торговать, работать, жить, растить детей и достойно умереть в старости.
Рыба всегда ГНИЁТ с головы. Зеленский и Путин - это ЛУЗЕРЫ-руководители, которые НЕ СМОГЛИ или НЕ ЗАХОТЕЛИ сесть за стол и обо всём договориться- ВСЁ находиться только и только в их руках.
Поэтому я ратую за то что бы война развязанная Путиным стала как можно КРОВАВЕЙ и ЖЕСТКОЙ и УБИЙСТВЕННЕЙ, что бы русские и украинцы САМИ поняли глубину ЦИНИЧНОСТИ и ЖЕСТОКОСТИ и НЕНАВИСТИ этих руководителей по отношению к своим народам. Пусть будет больше трупиков детей и младенцев, женщин и стариков. Скоро народы этих стран сами будут судить их.
Во всём виноваты Зеленский и Путин, но Путин - больше.
saba:
должен был делать Зеленский,
должен был делать Зеленский,
Единственное что я знаю ТОЧНО и вы тоже , с высоты прожитых ваших лет, тоже знаете: - в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.
Я не обеляю украинцев и не виню русских- никакой карапаим русский и никакой карапаим украинец ( кроме оголтелых нациков которых много и с той и с этой стороны, да и у нас их тоже хватает) не хочет крови и убийства - они хотят просто торговать, работать, жить, растить детей и достойно умереть в старости.
Рыба всегда ГНИЁТ с головы. Зеленский и Путин - это ЛУЗЕРЫ-руководители, которые НЕ СМОГЛИ или НЕ ЗАХОТЕЛИ сесть за стол и обо всём договориться- ВСЁ находиться только и только в их руках.
Поэтому я ратую за то что бы война развязанная Путиным стала как можно КРОВАВЕЙ и ЖЕСТКОЙ и УБИЙСТВЕННЕЙ, что бы русские и украинцы САМИ поняли глубину ЦИНИЧНОСТИ и ЖЕСТОКОСТИ и НЕНАВИСТИ этих руководителей по отношению к своим народам. Пусть будет больше трупиков детей и младенцев, женщин и стариков. Скоро народы этих стран сами будут судить их.
Во всём виноваты Зеленский и Путин, но Путин - больше.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 08:24
Цитата:
Ну да Виталий точно не про это! Таких мерзопакостных выходок от него быть не может!
Vit:
Я тут не приделах.
Я тут не приделах.
Ну да Виталий точно не про это! Таких мерзопакостных выходок от него быть не может!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 08:34
Цитата:
Тут я в общем то согласен, только почему один Зеленский? Украина от России отвернулась сразу после получения независимости, чему немало способствовала и сама Россия своей высокомерной политикой Старшего брата. Украина же получив независимость ,внезапно прозрела и увидела в мире то Старших братьев пруд пруди и предлагают они условия гораздо более выгодные чем Россия! Так что если в чём Зеленский и виноват, то это в том ,что при его президентстве Россия надумаланапасть! Напомню КТО своим указом начал ВРИО президента Турчинов, после него был Порошенко и лишь потом Зеленский! А прозападная политика началась ещё при Кравчуке, потом Кучма и т.д. Янукович то тоже был не очень то пророссийский, просто хотел и у России бабок оторвать и в ЕС одновременно пойти! Но ему и там и тут сказали "Выбирай", он качнулся в сторону России, а народ захотел в Европу,вот и весь конфликт. А все скачки с гилякой и прочие нацисты,это пена присущая любой революции. Которая кстати оказалась очень удобной для кремлёвских политтехнологов , чтобы оправдать сторжение!!!
ACROS:
в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.
в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.
Тут я в общем то согласен, только почему один Зеленский? Украина от России отвернулась сразу после получения независимости, чему немало способствовала и сама Россия своей высокомерной политикой Старшего брата. Украина же получив независимость ,внезапно прозрела и увидела в мире то Старших братьев пруд пруди и предлагают они условия гораздо более выгодные чем Россия! Так что если в чём Зеленский и виноват, то это в том ,что при его президентстве Россия надумаланапасть! Напомню КТО своим указом начал ВРИО президента Турчинов, после него был Порошенко и лишь потом Зеленский! А прозападная политика началась ещё при Кравчуке, потом Кучма и т.д. Янукович то тоже был не очень то пророссийский, просто хотел и у России бабок оторвать и в ЕС одновременно пойти! Но ему и там и тут сказали "Выбирай", он качнулся в сторону России, а народ захотел в Европу,вот и весь конфликт. А все скачки с гилякой и прочие нацисты,это пена присущая любой революции. Которая кстати оказалась очень удобной для кремлёвских политтехнологов , чтобы оправдать сторжение!!!
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