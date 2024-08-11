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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49852
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
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Странно: в мире, где любой водитель может пройти быстрый тест-контроль, тестирование на допинг в спорте выплескивается далеко за хронологические рамки конкретных состязаний, чем вообще подрывается значимость спортивного зрелища как такового.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40225
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 19:46
#45
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Ну вот сколько там Россия заняла, и Беларусь или как там ее, опередила по всем позициям Китай.
Ужасно горд за них!

"Сборная России с огромным отрывом одержала победу в общем зачете Игр БРИКС. Россияне завоевали 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Далее в таблице идут атлеты из Беларуси (55-85-107) и Китая (20-24-18)."

Ссылочку
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6392
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 20:48
#46
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Цитата:
111:
Россияне завоевали 266 золотых


Серъёзно ??????
У Петра Первого в юности были потешные игры потешного флота с его другом босяком мин херцем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40225
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 21:17
#47
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Цитата:
ACROS:
Серъёзно ??????

Я что то сам не понял.
Думал что разыграно всего столько медалей.
266 золотых только у России?
Ничего себе!
Посмотрел, нет, правда





[Исправлено: 111, 13.08.2024 - 22:38]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6392
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 14.08.24 - 07:48
#48
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Цитата:
111:
266 золотых только у России?


"....Ха-ха-ха-ха-ха, это же смешно, Анискин....- цитата из к/ф "Анискин и Фонтомас": -
"Более 300 было разыгранно первых мест - это что за МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ Игры Путина - мировая общественность хоть знает о существовании этих игр ??
Мужественную и благодарную Эритрию- хоть наградили чем нибудь или хотя бы оплатили за них их проезд и проживание ??? Ведь она послушно голосует в ООН всегда за путинскую Россию.
Апологет Путина - сам Скептик в курсе этих игр, как они прошли ??

[Исправлено: ACROS, 14.08.2024 - 08:49]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5609
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 14.08.24 - 08:18
#49
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Цитата:
Skeptic:
"Спорт вне политики".

Это наивные мечты наивного Пьера де Кубертэна! Как только появился Неофициальный зачёт среди стран сразу политики всех стран политизировали спорт! И произошло это ой как давно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5609
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 14.08.24 - 08:21
#50
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Цитата:
ACROS:
сам Скептик в курсе этих игр, как они прошли ??

В самой России люди от спорта смеются над играми БРИКС, политологи, военблогеры и просто депутаты в восторге! Уж не знаю куда нашего Скептика причислить?
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