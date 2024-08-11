Отправлено: - 07:48

111:

266 золотых только у России?

[Исправлено: ACROS, 14.08.2024 - 08:49]

Цитата:"....Ха-ха-ха-ха-ха, это же смешно, Анискин....- цитата из к/ф "Анискин и Фонтомас": -"Более 300 было разыгранно первых мест - это что за МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ Игры Путина - мировая общественность хоть знает о существовании этих игр ??Мужественную и благодарную Эритрию- хоть наградили чем нибудь или хотя бы оплатили за них их проезд и проживание ??? Ведь она послушно голосует в ООН всегда за путинскую Россию.Апологет Путина - сам Скептик в курсе этих игр, как они прошли ??