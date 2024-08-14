Отправлено: - 08:22

saba:

должен был делать Зеленский,

Цитата:Единственное что я знаю ТОЧНО и вы тоже , с высоты прожитых ваших лет, тоже знаете: - в ЛЮБОМ конфликте всегда ВИНОВАТЫ обе стороны, кто то больше, кто то меньше - и никогда не бывает что 100% виновата только одна сторона.Я не обеляю украинцев и не виню русских- никакой карапаим русский и никакой карапаим украинец ( кроме оголтелых нациков которых много и с той и с этой стороны, да и у нас их тоже хватает) не хочет крови и убийства - они хотят просто торговать, работать, жить, растить детей и достойно умереть в старости.Рыба всегда ГНИЁТ с головы. Зеленский и Путин - это ЛУЗЕРЫ-руководители, которые НЕ СМОГЛИ или НЕ ЗАХОТЕЛИ сесть за стол и обо всём договориться- ВСЁ находиться только и только в их руках.Поэтому я ратую за то что бы война развязанная Путиным стала как можно КРОВАВЕЙ и ЖЕСТКОЙ и УБИЙСТВЕННЕЙ, что бы русские и украинцы САМИ поняли глубину ЦИНИЧНОСТИ и ЖЕСТОКОСТИ и НЕНАВИСТИ этих руководителей по отношению к своим народам. Пусть будет больше трупиков детей и младенцев, женщин и стариков. Скоро народы этих стран сами будут судить их.Во всём виноваты Зеленский и Путин, но Путин - больше.