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≡ "Это надо прекратить": премьер обратился к предпринимателям
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49852
"Это надо прекратить": премьер обратился к предпринимателям
Отправлено: 13.08.24 - 17:21
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Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал участников государственных закупок в Казахстане. Он заявил, что нередко подрядчик, выигравший конкурс, приобретает импортные товары, несмотря на наличие аналогичных позиций казахстанского производства.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1946
Re: "Это надо прекратить": премьер обратился к...
Отправлено: 13.08.24 - 17:21
#1
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Цитата:
"Это надо прекратить. Поручаю Министерству промышленности совместно с государственными органами и организациями разработать действенный механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков по использованию отечественного сырья и материалов", - сказал Олжас Бектенов.
Глава правительства отметил, что в Казахстане есть несколько каталогов отечественных товаров. Это позволяет импортировать продукцию под одним каталогом и реализовывать ее под другим уже как отечественную.
"Таких лазеек не должно быть. Министерством финансов для осуществления государственных закупок создан электронный каталог товаров с учетом международных стандартов. Он должен стать единым для всех", - добавил Бектенов.

Источник:


Правильно говорит глава правительства! За нарушение наказание должно быть жесточайшее!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
875
Re: "Это надо прекратить": премьер обратился к...
Отправлено: 13.08.24 - 18:27
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
За нарушение наказание должно быть жесточайшее!

Да!5 лет расстрела!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5605
Re: "Это надо прекратить": премьер обратился к...
Отправлено: 14.08.24 - 05:41
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Правильно говорит глава правительства! За

В чем же правильно? Если есть дилемма приобрести качественную импортную деталь или прибор и некачественную отечественную как поступит настоящий хозяин? И как поступит чиновник,которому нужно сделать так, как сказал премьер? И зачем отечественному производителю делать качественную продукцию, вкладывать деньги в улучшение и развитие продукции, если и так возьмут! Ещё один пример непрофессионализма нашего правительства во главе с премьером! Я давно говорю, эту страну погубят не коррупционеры, а непрофессиналы во власти! Ну или вместе!!!
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