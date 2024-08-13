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ПолиграфЪ Боярышников:

Правильно говорит глава правительства! За

Цитата:В чем же правильно? Если есть дилемма приобрести качественную импортную деталь или прибор и некачественную отечественную как поступит настоящий хозяин? И как поступит чиновник,которому нужно сделать так, как сказал премьер? И зачем отечественному производителю делать качественную продукцию, вкладывать деньги в улучшение и развитие продукции, если и так возьмут! Ещё один пример непрофессионализма нашего правительства во главе с премьером! Я давно говорю, эту страну погубят не коррупционеры, а непрофессиналы во власти! Ну или вместе!!!