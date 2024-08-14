НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Возникли проблемы с подрядчиком - Почему не работает фонтан в районе КСК объяснил аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49852
Возникли проблемы с подрядчиком - Почему не работает фонтан в районе КСК объяснил аким Костаная
Отправлено: 14.08.24 - 00:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс на ремонт фонтана выиграла компания из Алматы. Но подрядчик так и не приступил к работе. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", 12 августа сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24255
Re: Возникли проблемы с подрядчиком - Почему не работает фонтан...
Отправлено: 14.08.24 - 00:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Конкурс на ремонт фонтана выиграла компания из Алматы.

Цитата:
Мы ничего сделать не можем, - сказал Жундубаев. -


Фейспалм :-x
Профайл
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
919
Возникли проблемы с подрядчиком - Почему не работает фонтан в районе КСК объяснил аким Костаная
Отправлено: 14.08.24 - 00:52
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5605
Re: Возникли проблемы с подрядчиком - Почему не работает фонтан...
Отправлено: 14.08.24 - 05:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я много писал,что нужен новый Закон о местном самоуправлении! Не просто фальшивые выборы акимов городов и сел! А аким должен быть настоящим хозяином города! Дать бюджет и разработать критерии по которым оценивать работу и должен промежуточный итог. Тогда можно обойтись вообще без тендеров и конкурсов! Пусть будут прикормленные акимом компании даже, если это даёт результат и город развивается, почему нет! И в рамках этого Закона запретить в течение действия полномочий запретить вмешиваться в хозяйственную деятельность акима кому то ни было бы! Хоть Антикору, хоть прокуратуре! Если по итогам промежуточной отсечки допустим половины срока неудовлетворительные результаты, тогда снимать акима и полная проверка его деятельности, если превышение параметров тогда запрет на проверку! Вот тогда аким может быстро прогнать нерадивых подрядчиков и нанять новых!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS