Re: Возникли проблемы с подрядчиком - Почему не работает фонтан...

Отправлено: - 05:33

Я много писал,что нужен новый Закон о местном самоуправлении! Не просто фальшивые выборы акимов городов и сел! А аким должен быть настоящим хозяином города! Дать бюджет и разработать критерии по которым оценивать работу и должен промежуточный итог. Тогда можно обойтись вообще без тендеров и конкурсов! Пусть будут прикормленные акимом компании даже, если это даёт результат и город развивается, почему нет! И в рамках этого Закона запретить в течение действия полномочий запретить вмешиваться в хозяйственную деятельность акима кому то ни было бы! Хоть Антикору, хоть прокуратуре! Если по итогам промежуточной отсечки допустим половины срока неудовлетворительные результаты, тогда снимать акима и полная проверка его деятельности, если превышение параметров тогда запрет на проверку! Вот тогда аким может быстро прогнать нерадивых подрядчиков и нанять новых!