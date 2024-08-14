Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:33
Цитата:
Еблище твое. Что ж еще Вы хотите более Сударь?
111:
О Господи, и что? Что там такого в фото, которое ты трусливо заскринил?
О Господи, и что? Что там такого в фото, которое ты трусливо заскринил?
Еблище твое. Что ж еще Вы хотите более Сударь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:35
Красивые фото, нормальная жизнь в мирной стране.
Вы думаете это плохо?
Вы думаете это плохо?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:36
Цитата:
Ну да, ты же обещал как мужик, или ты не...?
555:
Что ж еще Вы хотите более Сударь?
Что ж еще Вы хотите более Сударь?
Ну да, ты же обещал как мужик, или ты не...?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:39
Цитата:
Ты че быковка? Не надоело письку жмунькать? Я те сучара так тыкну - ушки завернуться. Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.
111:
Ну да, ты же обещал как мужик, или ты не...?
Ну да, ты же обещал как мужик, или ты не...?
Ты че быковка? Не надоело письку жмунькать? Я те сучара так тыкну - ушки завернуться. Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:39
Это все??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:41
Ну патриоты..
Это все, что можете предложить?
Какое то фото слить с моей женой и?
Ну да, макс поддакнул и это все?
Это все, что можете предложить?
Какое то фото слить с моей женой и?
Ну да, макс поддакнул и это все?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:42
Ну круто в общем!
Такие брутальные и сильные мужчины, которые внимание, скидывают трусливо личные фото!
А завтра их сами удалят!
Как давно я не видел такую гниль..
Такие брутальные и сильные мужчины, которые внимание, скидывают трусливо личные фото!
А завтра их сами удалят!
Как давно я не видел такую гниль..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:54
Хех..
Жду вот, трамвая в Костанае.
Он обещал, но его до сих пор нет..
Жду вот, трамвая в Костанае.
Он обещал, но его до сих пор нет..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:56
Одно фото, это Амирка занял место в саду по спорту.
Второе, это 3.5 года назад, когда мы сюда приехали.
Красиво!
Ну патриоты, как же вы завидуете мне лично!
Второе, это 3.5 года назад, когда мы сюда приехали.
Красиво!
Ну патриоты, как же вы завидуете мне лично!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:35
Цитата:
Ну вот видишь, вы даже со своими товарищами опустились до тех пор, чтоб выкладывать мои личные фото, из за политических убеждений.
Ну у вас это как то плохо пахнет.
Тем более ты знаешь, я никогда не выкладываю об оппонентах ничего подобного.
Тем более фото ребенка без разрешения.
Зачем вот так по гнилому то, что ли?
Вы что, думаете что сделали мне как то больно?
[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 03:39]
Добринцофф:
я бы показал,но сейчас
я бы показал,но сейчас
Ну вот видишь, вы даже со своими товарищами опустились до тех пор, чтоб выкладывать мои личные фото, из за политических убеждений.
Ну у вас это как то плохо пахнет.
Тем более ты знаешь, я никогда не выкладываю об оппонентах ничего подобного.
Тем более фото ребенка без разрешения.
Зачем вот так по гнилому то, что ли?
Вы что, думаете что сделали мне как то больно?
[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 03:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:37
Цитата:
Согласен.
Но почему вы выклали из за ненависти фото моего ребенка без моего разрешения?
Зачем Вит от тебя такая гниль идет?
Я твоих разве выкладывал?
Зачем так низко опускаться?
[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 03:38]
Vit:
Люлейка у ваше кумира ещё не выросла.
Люлейка у ваше кумира ещё не выросла.
Согласен.
Но почему вы выклали из за ненависти фото моего ребенка без моего разрешения?
Зачем Вит от тебя такая гниль идет?
Я твоих разве выкладывал?
Зачем так низко опускаться?
[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 03:38]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:46
Я даже за обзор магазина разрешение спрашивал, не понял ты дал его или нет, но потому решил ничего не делать.
А тут ребенком пользуетесь.
Низковато как то..
А тут ребенком пользуетесь.
Низковато как то..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:48
Как же вы опустились зетпатриоты, что выкладываете фото моей жены и ребенка, все, что самое ценное у меня..
А ведь говорили, что только мое личное фото выклалете, но нет, надо гадить, так, как вы можете..
А ведь говорили, что только мое личное фото выклалете, но нет, надо гадить, так, как вы можете..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:49
А зачем мне в личку писать и обзывать?
В личку Нашей газеты, легче стало?
В личку Нашей газеты, легче стало?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать