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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
740
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:33
#10441
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Цитата:
111:
О Господи, и что? Что там такого в фото, которое ты трусливо заскринил?

Еблище твое. Что ж еще Вы хотите более Сударь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:35
#10442
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Красивые фото, нормальная жизнь в мирной стране.
Вы думаете это плохо?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:36
#10443
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Цитата:
555:
Что ж еще Вы хотите более Сударь?

Ну да, ты же обещал как мужик, или ты не...?
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
740
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:39
#10444
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Цитата:
111:
Ну да, ты же обещал как мужик, или ты не...?

Ты че быковка? Не надоело письку жмунькать? Я те сучара так тыкну - ушки завернуться. Съябал нах отсюда до утра. Как скомандую - писнешь. Заеб уже всех.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:39
#10445
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Это все??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:41
#10446
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Ну патриоты..
Это все, что можете предложить?
Какое то фото слить с моей женой и?
Ну да, макс поддакнул и это все?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:42
#10447
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Ну круто в общем!
Такие брутальные и сильные мужчины, которые внимание, скидывают трусливо личные фото!
А завтра их сами удалят!
Как давно я не видел такую гниль..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:54
#10448
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Хех..
Жду вот, трамвая в Костанае.
Он обещал, но его до сих пор нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:56
#10449
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Одно фото, это Амирка занял место в саду по спорту.
Второе, это 3.5 года назад, когда мы сюда приехали.
Красиво!
Ну патриоты, как же вы завидуете мне лично!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:35
#10450
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Цитата:
Добринцофф:
я бы показал,но сейчас

Ну вот видишь, вы даже со своими товарищами опустились до тех пор, чтоб выкладывать мои личные фото, из за политических убеждений.
Ну у вас это как то плохо пахнет.
Тем более ты знаешь, я никогда не выкладываю об оппонентах ничего подобного.
Тем более фото ребенка без разрешения.
Зачем вот так по гнилому то, что ли?
Вы что, думаете что сделали мне как то больно?

[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 03:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:37
#10451
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Цитата:
Vit:
Люлейка у ваше кумира ещё не выросла.

Согласен.
Но почему вы выклали из за ненависти фото моего ребенка без моего разрешения?
Зачем Вит от тебя такая гниль идет?
Я твоих разве выкладывал?
Зачем так низко опускаться?

[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 03:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:46
#10452
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Я даже за обзор магазина разрешение спрашивал, не понял ты дал его или нет, но потому решил ничего не делать.
А тут ребенком пользуетесь.
Низковато как то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:48
#10453
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Как же вы опустились зетпатриоты, что выкладываете фото моей жены и ребенка, все, что самое ценное у меня..
А ведь говорили, что только мое личное фото выклалете, но нет, надо гадить, так, как вы можете..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40223
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 02:49
#10454
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А зачем мне в личку писать и обзывать?
В личку Нашей газеты, легче стало?
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