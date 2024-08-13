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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 695 из 696«1...693694695696»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:20
#10411
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Глубина проникновения на позиции Ахмат

хранилище фото
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:26
#10412
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Какая то карта

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:29
#10413
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Какая то карта

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 23:21
#10414
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Еще из прикола мусульман, киллер Немцова, служит в СВО, и где?
В Мариуполе!
У Вахи, советника главы Чечни.
Между прочим его позже как Героя будет целовать Путин.
А воюют пусть всякие терпилы, убивая своих же.
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555
* 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
738
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:07
#10415
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Я вот что то не пойму. Вам что, показательной порки соседей мало? Ладно скудоумный полста11й которого уже фейс сдеанонен на 100% выкладывает дичь на форум ресурса дружественного государства, редакция то чего потакает? 111-й, согласно Уставу ОДКБ, в случае чего не отмажешься.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:28
#10416
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Цитата:
555:
Я вот что то не пойму. Вам что, показательной порки соседей мало?

Мало
Надо чтобы у соседей ещё какая нибудь область попала под ВСУ
Тогда соседи поймут всю глубину свошных глубин) Цитата:
555:
фейс сдеанонен на 100% выкладывает дичь на форум ресурса дружественного государства, редакция то чего потакает? 111-й, согласно Уставу ОДКБ, в случае чего не отмажешься.

Уровень угроз вышел на новый уровень

В ОДКБ будим жаловаться!!))
Дальше куда? В еаэс? Шос? БРИКС?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:29
#10417
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Ну что там, перерывчик небольшой сделаем?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:30
#10418
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Цитата:
555:
111-й, согласно Уставу ОДКБ

Ты хочешь, чтоб нащи пацаны казахстанские, тоже погибали за Путина?
Мне кажется ты не в своем уме..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:33
#10419
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Эх.
Жизнь хороша, а какие огурчики..

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555
* 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
738
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:45
#10420
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Цитата:
abaika95:
Надо чтобы у соседей ещё какая нибудь область попала под ВСУ

Не зассышь, когда в твою область на танке приедут спросить за твой гнилой базар? Кошачья морда сигаретой не подавится?

Цитата:
111:
Ты хочешь, чтоб нащи пацаны казахстанские, тоже погибали за Путина?

А ты хочешь чтобы они погибали за Зеленского?
Цитата:
111:
е кажется ты не в своем уме..

Ты свой давно уже пропил. Хотя фотки с инсты вроде - не совсем потерянный.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:51
#10421
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Цитата:
555:
Не зассышь, когда в твою область на танке приедут спросить за твой гнилой базар? Кошачья морда сигаретой не подавится?

Узнаю стиль)
Типичный русский мир
Культурный как питерская подворотня)
Аргументов нет одни беспонтовые угрозы)
Киев за три дня
Курск за неделю))Цитата:
555:
Не зассышь, когда в твою область на танке приедут спросить

Не зассцу потомучто никто не приедет)
Все кто мог под Курском сейчас
Пытаются спросить за базар у ВСУ
И чёт не получается))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:52
#10422
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Цитата:
555:
ты хочешь чтобы они погибали за Зеленского?

У меня уже погиб 19ти летний племяш за Путина в Луганской, похоронили какие то кости, второй летчик бомбит украинцев, но тот профессиональный, отучился на это в Челябе, а ты отправил туда своих близких погибать?
Полгода искали труп, привезли какой то гнилой мусор с костями кстати.

[Исправлено: 111, 14.08.2024 - 01:53]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:54
#10423
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Цитата:
555:
Хотя фотки с инсты вроде

И что лайк, не поставил?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 00:55
#10424
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Тот, кто отправит моего сына погибать, тому сам выреду кое что..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40208
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.08.24 - 01:01
#10425
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Ну что там?
Давайте патреоты, угрожайте дальше, чего остановились то?
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