Отправлено: - 00:28

555:

Я вот что то не пойму. Вам что, показательной порки соседей мало?

555:

фейс сдеанонен на 100% выкладывает дичь на форум ресурса дружественного государства, редакция то чего потакает? 111-й, согласно Уставу ОДКБ, в случае чего не отмажешься.

Цитата:МалоНадо чтобы у соседей ещё какая нибудь область попала под ВСУТогда соседи поймут всю глубину свошных глубин) Цитата:Уровень угроз вышел на новый уровеньВ ОДКБ будим жаловаться!!))Дальше куда? В еаэс? Шос? БРИКС?