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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:35
Цитата:
Я ИСКРЕННЕ рад этому и как вы выразились: смеюсь этому: - чем больше людей ОНИ (Путин и Зеленский) уничтожат как с этой так и с той стороны, тем быстрее наступит у русских и украинских людей прозрение и НЕНАВИСТЬ к этим двум НЕУДАЧНИКАМ-руководителям-убийцам этих стран. А, оно - это время СКОРО наступит. Пусть счёт убитых ими НЕВИННЫХ людей растёт в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ прогрессии.
Vit:
Зеленский уже за неделю с тысячу хороших своих бойцов положил в Курской обл. Вы там по этому поводу тоже все смеетесь.
Зеленский уже за неделю с тысячу хороших своих бойцов положил в Курской обл. Вы там по этому поводу тоже все смеетесь.
Я ИСКРЕННЕ рад этому и как вы выразились: смеюсь этому: - чем больше людей ОНИ (Путин и Зеленский) уничтожат как с этой так и с той стороны, тем быстрее наступит у русских и украинских людей прозрение и НЕНАВИСТЬ к этим двум НЕУДАЧНИКАМ-руководителям-убийцам этих стран. А, оно - это время СКОРО наступит. Пусть счёт убитых ими НЕВИННЫХ людей растёт в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ прогрессии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:18
Цитата:
---Так смотайся , сам посмотри .
111:
Или все таки он есть?
Или все таки он есть?
---Так смотайся , сам посмотри .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:20
Цитата:
---Что ?Где и когда ?
111:
И кто то мне скажет, куда разворовали 11 триллионов?
И кто то мне скажет, куда разворовали 11 триллионов?
---Что ?Где и когда ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1535
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:22
Цитата:
Совсем берега потеряны?
Зачем так откровенно демонстрировать свою кровожадность?
Россия потому и не идёт огненным валом по территории Украины, что не хочет массовой гибели мирного населения.
В отличие от ВСУ и их хозяев из США и Германии, которые не могут воевать иначе, как массовыми ковровыми бомбардировками территорий, не разбирая, кто перед ними - армия или школа, жилой квартал или больница...
Так себя ВСУ и на территории Курской области ведут.
Убивают всех подряд, кто не успел эвакуироваться.
ACROS:
Совсем берега потеряны?
Зачем так откровенно демонстрировать свою кровожадность?
Россия потому и не идёт огненным валом по территории Украины, что не хочет массовой гибели мирного населения.
В отличие от ВСУ и их хозяев из США и Германии, которые не могут воевать иначе, как массовыми ковровыми бомбардировками территорий, не разбирая, кто перед ними - армия или школа, жилой квартал или больница...
Так себя ВСУ и на территории Курской области ведут.
Убивают всех подряд, кто не успел эвакуироваться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:23
Цитата:
Да видели
Знаменитый ролик боёв Ахмата
Когда они деревья расстреливали
И кусты убивали))
А потом их всех в плен взяли
Вояки от бога
Vit:
Что заявил Апти Алаудинов об «Ахмате» «Я лично очень доволен работой своих подразделений. Действительно, ребята наделали очень много шума, противник там просто визжит. Ребята бьются как львы
Что заявил Апти Алаудинов об «Ахмате» «Я лично очень доволен работой своих подразделений. Действительно, ребята наделали очень много шума, противник там просто визжит. Ребята бьются как львы
Да видели
Знаменитый ролик боёв Ахмата
Когда они деревья расстреливали
И кусты убивали))
А потом их всех в плен взяли
Вояки от бога
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:26
Цитата:
Да заметили
ВСУ звери
Б-52 как заводят
Так и бомбят день и ночь Воронеж и Волгоград
Что от тех ничего не осталось уже))
Напалм напалм ещё используют))Цитата:
Про больницу это намек когда Россия разбомбила больницу а Мариуполе а потом и в Киеве?))
Супермаркеты и и ДК уже даже считать не будем Цитата:
Возмездие аз воздам
Зеркально повторился февраль 2022 когда колонны россиян стреляли во всех подряд идя по трассе
Вот ответ прилетел
Skeptic:
как массовыми ковровыми бомбардировками территорий
как массовыми ковровыми бомбардировками территорий
Да заметили
ВСУ звери
Б-52 как заводят
Так и бомбят день и ночь Воронеж и Волгоград
Что от тех ничего не осталось уже))
Напалм напалм ещё используют))Цитата:
Skeptic:
кто перед ними - армия или школа, жилой квартал или больница...
кто перед ними - армия или школа, жилой квартал или больница...
Про больницу это намек когда Россия разбомбила больницу а Мариуполе а потом и в Киеве?))
Супермаркеты и и ДК уже даже считать не будем Цитата:
Skeptic:
Убивают всех подряд, кто не успел эвакуироваться.
Убивают всех подряд, кто не успел эвакуироваться.
Возмездие аз воздам
Зеркально повторился февраль 2022 когда колонны россиян стреляли во всех подряд идя по трассе
Вот ответ прилетел
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:43
Ну что там по вечерним сводкам, есть что то интересное, или какие нибудь приколы, что то типа рубашки у ахматовцев по 2300 ойро?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:51
Цитата:
---Откуда данные ? Сам придумал ?
111:
типа рубашки у ахматовцев по 2300 ойро?
типа рубашки у ахматовцев по 2300 ойро?
---Откуда данные ? Сам придумал ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:57
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:58
Цитата:
А, у вас же с ютубом проблемы..
Ну теперь знай..
Гога:
---Откуда данные ? Сам придумал ?
---Откуда данные ? Сам придумал ?
А, у вас же с ютубом проблемы..
Ну теперь знай..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:00
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:05
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:07
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:11
Прикол, украинцы троллят наших мусульман
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