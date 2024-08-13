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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:35
#10396
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Цитата:
Vit:
Зеленский уже за неделю с тысячу хороших своих бойцов положил в Курской обл. Вы там по этому поводу тоже все смеетесь.


Я ИСКРЕННЕ рад этому и как вы выразились: смеюсь этому: - чем больше людей ОНИ (Путин и Зеленский) уничтожат как с этой так и с той стороны, тем быстрее наступит у русских и украинских людей прозрение и НЕНАВИСТЬ к этим двум НЕУДАЧНИКАМ-руководителям-убийцам этих стран. А, оно - это время СКОРО наступит. Пусть счёт убитых ими НЕВИННЫХ людей растёт в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ прогрессии.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:18
#10397
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Цитата:
111:
Или все таки он есть?

---Так смотайся , сам посмотри .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:20
#10398
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Цитата:
111:
И кто то мне скажет, куда разворовали 11 триллионов?

---Что ?Где и когда ?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1535
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:22
#10399
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Цитата:
ACROS:

Совсем берега потеряны?
Зачем так откровенно демонстрировать свою кровожадность?
Россия потому и не идёт огненным валом по территории Украины, что не хочет массовой гибели мирного населения.
В отличие от ВСУ и их хозяев из США и Германии, которые не могут воевать иначе, как массовыми ковровыми бомбардировками территорий, не разбирая, кто перед ними - армия или школа, жилой квартал или больница...
Так себя ВСУ и на территории Курской области ведут.
Убивают всех подряд, кто не успел эвакуироваться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:23
#10400
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Цитата:
Vit:
Что заявил Апти Алаудинов об «Ахмате» «Я лично очень доволен работой своих подразделений. Действительно, ребята наделали очень много шума, противник там просто визжит. Ребята бьются как львы

Да видели
Знаменитый ролик боёв Ахмата
Когда они деревья расстреливали
И кусты убивали))
А потом их всех в плен взяли
Вояки от бога
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:26
#10401
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Цитата:
Skeptic:
как массовыми ковровыми бомбардировками территорий

Да заметили
ВСУ звери
Б-52 как заводят
Так и бомбят день и ночь Воронеж и Волгоград
Что от тех ничего не осталось уже))
Напалм напалм ещё используют))Цитата:
Skeptic:
кто перед ними - армия или школа, жилой квартал или больница...

Про больницу это намек когда Россия разбомбила больницу а Мариуполе а потом и в Киеве?))
Супермаркеты и и ДК уже даже считать не будем Цитата:
Skeptic:
Убивают всех подряд, кто не успел эвакуироваться.

Возмездие аз воздам
Зеркально повторился февраль 2022 когда колонны россиян стреляли во всех подряд идя по трассе
Вот ответ прилетел
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:43
#10402
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Ну что там по вечерним сводкам, есть что то интересное, или какие нибудь приколы, что то типа рубашки у ахматовцев по 2300 ойро?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:51
#10403
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Цитата:
111:
типа рубашки у ахматовцев по 2300 ойро?

---Откуда данные ? Сам придумал ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:57
#10404
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Может потому чеченцы не стали защищать русских в Курской?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 21:58
#10405
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Цитата:
Гога:
---Откуда данные ? Сам придумал ?

А, у вас же с ютубом проблемы..
Ну теперь знай..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:00
#10406
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Только российские данные, площадь 1050 кв.км

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:05
#10407
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Удачной охоты!


F-16
Ракеты AIM-120

[Исправлено: 111, 13.08.2024 - 23:06]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:07
#10408
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 22:11
#10409
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Прикол, украинцы троллят наших мусульман


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