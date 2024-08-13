Отправлено: - 20:35

Vit:

Зеленский уже за неделю с тысячу хороших своих бойцов положил в Курской обл. Вы там по этому поводу тоже все смеетесь.

Цитата:Я ИСКРЕННЕ рад этому и как вы выразились: смеюсь этому: - чем больше людей ОНИ (Путин и Зеленский) уничтожат как с этой так и с той стороны, тем быстрее наступит у русских и украинских людей прозрение и НЕНАВИСТЬ к этим двум НЕУДАЧНИКАМ-руководителям-убийцам этих стран. А, оно - это время СКОРО наступит. Пусть счёт убитых ими НЕВИННЫХ людей растёт в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ прогрессии.