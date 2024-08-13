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а что толку что вы их 50 построите? Они должны быть не только построены но и отлажены! Вот например с. Кособа Карабалыкского района, летом был ьам прездом смотрю вышку ставят, ну думаю повезло народу, в такой глуши и отдаленности будет у людей мобильная связь, хороший 4G интернет, даже порадовался ! Прошёл год, и что оказалось на поверку дня? а точ то вышка якобы сдана в эксплуатацию ещё до нового года, а в реальности от неё толка то нет? Вот зачем деньги изводить? да ладно деньги, у нас уже привыкли раскидывать в пустую средства, а вот людей зачем так обманывать и обнадёживать? им там и так нелегко, дороги как после херосимы, 87 км до райцента! А тут ещё и связи толком нет! Лет 10 назад Казахтелеком внедрил там CDMA связь,и от алчности уплотнил её до предела , там не чтобы инет в 1 Мбит по техусловию работал, там было так что голосовое не разбёрёшь! благо в других сёлах работает сотовая так тут маленько разгрузили. Так что громкие лозунги нам не нужны, нам связь качественную на уровне европейской давайте! И хватит уже уплотнять, в сотовой тоже такое практикуют. Как что от народа так нам не забывают напомнить что в европе давно уже так, так сделайте нам связь как в европе!