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≡ Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках, самаркандский базар и новый восточный образ Альберта Рау на карнавале
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49851
Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках, самаркандский базар и новый восточный образ Альберта Рау на карнавале
Отправлено: 13.08.24 - 17:09
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10 августа Лисаковск отметил свой 53-й день рождения. Праздновали его несколько дней, а в субботу прошли главные и самые яркие мероприятия, включая традиционный карнавал, выступление группы «Мираж» и фейерверк.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1946
Re: Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках,...
Отправлено: 13.08.24 - 17:09
#1
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Цитата:
сцене выступила группа «Мираж»

Источник:


А почему не «Бура́новские ба́бушки».... (удм. Брангуртысь песянайёс) — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40187
Re: Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках,...
Отправлено: 13.08.24 - 17:14
#2
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Ну хоть фанера от Миража приехала туда, молодцы.
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
917
Re: Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках,...
Отправлено: 13.08.24 - 17:48
#3
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Отдел культуры, поучитесь у коллег!
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
314
Re: Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках,...
Отправлено: 13.08.24 - 21:27
#4
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Более отвратительного зрелища я ещё не видел, уж извините ИМХО
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
917
Лисаковск – дело тонкое. Наложницы на грузовиках, самаркандский базар и новый восточный образ Альберта Рау на карнавале
Отправлено: 13.08.24 - 21:45
#5
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