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≡ "Тальго", идущий из Астаны через Костанай, продлили до Уральска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49851
"Тальго", идущий из Астаны через Костанай, продлили до Уральска
Отправлено: 13.08.24 - 15:24
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Маршрут поезда Тальго №81/82 «Астана-Актобе» в сентябре будет продлен до Уральска. Сделано это в связи с многочисленными обращениями жителей Уральска, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Re: "Тальго", идущий из Астаны через Костанай,...
Отправлено: 13.08.24 - 15:24
#1
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Наш 43й поезд просто какое то сумасшествие.
О нем бы позаботится, и вообще выкинуть с глаз долой.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7024
Re: "Тальго", идущий из Астаны через Костанай,...
Отправлено: 13.08.24 - 20:20
#2
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Получается теперь каждый день будет ходить на Уральск, это очень хорошо
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6387
Re: "Тальго", идущий из Астаны через Костанай,...
Отправлено: 13.08.24 - 20:27
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
каждый день будет ходить на Уральск,




Цитата://рейсы будут осуществляться через день.//
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