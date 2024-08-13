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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:33
Zтник, который соврал и вытащил какую то тут развалину, выдав то, что это он там, хотя его нет, можно ли доверять такому вруну?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:49
И кто то мне скажет, куда разворовали 11 триллионов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:49
Цитата:
Он возможно его, сам себе и придумал. Потому ему и не в домик, что это фейк!
Откуда может быть указатель на мове в 10-ти км от Курска?
Нурбанчик:
Сам себе вопрос задал, сам на него ответил
Сам себе вопрос задал, сам на него ответил
Он возможно его, сам себе и придумал. Потому ему и не в домик, что это фейк!
Откуда может быть указатель на мове в 10-ти км от Курска?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:55
О, какой красивый зеленый цвет..
У меня по крайней мере..
У меня по крайней мере..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:57
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
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- Сообщений:
- 2245
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:57
Цитата:
Это да, фейк вещь своеобразная, тем более когда создана тяпь-ляп, на которую подаются любители грушевого, и потом понимая что это туфта пишут такую же туфту.
Добринцофф:
но сейчас с фейками строго,мало того что после таких публикаций в Кустанае сахар пропадёт так ещё и посадить могут
но сейчас с фейками строго,мало того что после таких публикаций в Кустанае сахар пропадёт так ещё и посадить могут
Это да, фейк вещь своеобразная, тем более когда создана тяпь-ляп, на которую подаются любители грушевого, и потом понимая что это туфта пишут такую же туфту.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:58
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:00
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:02
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:07
Цитата:
Ты врешь о какой то развалине, теперь покажи тогда оригинал 108го км Курска, как, не можешь разве?
Я пишу, что говорят и показывают именно русские журналисты с их ссылкам, а не какие то лапшегоны, сфотающие какой то там сарай где то.
Нурбанчик:
Это да, фейк вещь своеобразная, тем
Это да, фейк вещь своеобразная, тем
Ты врешь о какой то развалине, теперь покажи тогда оригинал 108го км Курска, как, не можешь разве?
Я пишу, что говорят и показывают именно русские журналисты с их ссылкам, а не какие то лапшегоны, сфотающие какой то там сарай где то.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:11
Цитата:
Я вам не про Мову, которую можно исправить, я вам про сам знак, есть он или нет и 108 км это по настоящему или нет?
Сам знак фейк?
То есть его нет?
Опять смотрю в лужу я вас всех причем поймал!
Эл-починно:
Откуда может быть указатель на мове в 10-ти км от Курска
Откуда может быть указатель на мове в 10-ти км от Курска
Я вам не про Мову, которую можно исправить, я вам про сам знак, есть он или нет и 108 км это по настоящему или нет?
Сам знак фейк?
То есть его нет?
Опять смотрю в лужу я вас всех причем поймал!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:15
Сам знак фейк?
Ну поставв что до Костаная хоть 26 км и назови Костьянай, сопоставить с оригиналом то можно и сказать, что сам знак этоторигинал, только километраж замазан или дорисован?
Сам этот знак, его не существует в помине?
Или все таки он есть?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:17
В такие децкие ловушки попадаете, причем все кучкой, как в колодец друг за другом, мне даже смешно как то или скорее нет, потому что вы одинаково все мыслите от ненависти и налития красными узлами крови глаз, потому не можете логически думать..
[Исправлено: 111, 13.08.2024 - 21:18]
[Исправлено: 111, 13.08.2024 - 21:18]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:20
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:26
И изначально перечитайте мой коммент, я там говорил именно о приколе украинцев над россиянами.
То то..
Я то сопоставил сразу все дела.
То то..
Я то сопоставил сразу все дела.
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