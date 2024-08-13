Отправлено: - 19:57

Добринцофф:

но сейчас с фейками строго,мало того что после таких публикаций в Кустанае сахар пропадёт так ещё и посадить могут

Цитата:Это да, фейк вещь своеобразная, тем более когда создана тяпь-ляп, на которую подаются любители грушевого, и потом понимая что это туфта пишут такую же туфту.