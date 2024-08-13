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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:33
#10381
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Zтник, который соврал и вытащил какую то тут развалину, выдав то, что это он там, хотя его нет, можно ли доверять такому вруну?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:49
#10382
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И кто то мне скажет, куда разворовали 11 триллионов?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:49
#10383
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Цитата:
Нурбанчик:
Сам себе вопрос задал, сам на него ответил

Он возможно его, сам себе и придумал. Потому ему и не в домик, что это фейк! :lol:
Откуда может быть указатель на мове в 10-ти км от Курска? :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:55
#10384
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О, какой красивый зеленый цвет..
У меня по крайней мере..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:57
#10385
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Новости Инстаграмма

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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2245
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:57
#10386
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Цитата:
Добринцофф:
но сейчас с фейками строго,мало того что после таких публикаций в Кустанае сахар пропадёт так ещё и посадить могут

Это да, фейк вещь своеобразная, тем более когда создана тяпь-ляп, на которую подаются любители грушевого, и потом понимая что это туфта пишут такую же туфту.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 19:58
#10387
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В России то его нет, показать нашим братьям

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:00
#10388
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Новости моды в Костанае

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:02
#10389
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Аэропорт, новости Инстаграмма

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:07
#10390
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Цитата:
Нурбанчик:
Это да, фейк вещь своеобразная, тем

Ты врешь о какой то развалине, теперь покажи тогда оригинал 108го км Курска, как, не можешь разве?
Я пишу, что говорят и показывают именно русские журналисты с их ссылкам, а не какие то лапшегоны, сфотающие какой то там сарай где то.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:11
#10391
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Цитата:
Эл-починно:
Откуда может быть указатель на мове в 10-ти км от Курска

Я вам не про Мову, которую можно исправить, я вам про сам знак, есть он или нет и 108 км это по настоящему или нет?
Сам знак фейк?
То есть его нет?
Опять смотрю в лужу я вас всех причем поймал!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:15
#10392
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Сам знак фейк?
Ну поставв что до Костаная хоть 26 км и назови Костьянай, сопоставить с оригиналом то можно и сказать, что сам знак этоторигинал, только километраж замазан или дорисован?
Сам этот знак, его не существует в помине?
Или все таки он есть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:17
#10393
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В такие децкие ловушки попадаете, причем все кучкой, как в колодец друг за другом, мне даже смешно как то или скорее нет, потому что вы одинаково все мыслите от ненависти и налития красными узлами крови глаз, потому не можете логически думать..

[Исправлено: 111, 13.08.2024 - 21:18]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:20
#10394
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.08.24 - 20:26
#10395
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И изначально перечитайте мой коммент, я там говорил именно о приколе украинцев над россиянами.
То то..
Я то сопоставил сразу все дела.
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