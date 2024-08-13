Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...

Отправлено: - 18:30

В этот раз худшее, это комментарии! Из разряда:"Я их не знаю, почему вы их пригласили!" Не знаете, сходите узнаете! Всегда неплохо что то новое познавать! Я например Кайрата Нуртаса терпеть не могу, но если бы его пригласили бы, возражать не стал бы! Помимо меня в городе огромное количество людей и большинство любит примитивную музыку !И в общем надо признать,что для таких массовых увеселений," два прихлопа, три притопа" самое то!